Το κλίμα στη Γαλλία είναι τεταμένο μετά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, με συμμετοχή πάνω από 175.000 πολιτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο διαδικτυακό κάλεσμα «Να τα μπλοκάρουμε όλα» (Bloquon tout). Οι διαμαρτυρίες, γνωστές ως «Κίνημα της 10ης Σεπτεμβρίου», είχαν ως βασικό σύνθημα το «Φύγε Μακρόν» και στρέφονταν κατά του Εμανουέλ Μακρόν, του πολιτικού κατεστημένου και των προγραμματισμένων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές προχώρησαν σε οδομαχίες, φωτιές σε κάδους και συγκρούσεις με τις δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ καταγράφηκαν σημαντικές διακοπές κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές. Η κυβέρνηση ανέπτυξε πάνω από 80.000 αστυνομικούς για να ελέγξει την κατάσταση και να απομακρύνει τα οδοφράγματα που είχαν δημιουργήσει οι διαδηλωτές.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 473 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 203 αφορούσαν το Παρίσι, ενώ 339 από τους προσαχθέντες τέθηκαν υπό κράτηση. Ανάμεσά τους, εντοπίστηκαν και έξι ανήλικοι. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα τεταμένη σε περιοχές όπως η Ρεν, η Νάντη και το Παρίσι.

Στο Παρίσι, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γύρω από την περιοχή Σατελέ, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες νεαρών που μπλόκαραν την είσοδο σε σχολείο. Στην ίδια περιοχή, καταγράφηκε πυρκαγιά σε ένα εστιατόριο και σε κτίριο κοντά, για την οποία άνοιξε έρευνα η εισαγγελία του Παρισιού. Οι πυρκαγιές φαίνεται να σχετίζονται με την παρέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Η βία στις διαδηλώσεις έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να συγκρίνουν το κίνημα με τις διαμαρτυρίες των «Κίτρινων Γιλέκων». Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έντονη δυσαρέσκεια για τις περικοπές στον προϋπολογισμό και τις αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών, τις οποίες οι διαδηλωτές κατηγορούν ως υπεύθυνες για την οικονομική κρίση.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις ενδέχεται να υποκινούνται από ακροαριστερές ομάδες και ενδέχεται να εξελιχθούν σε βίαιες συγκρούσεις, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να αναλαμβάνει δράση για την αποκατάσταση της τάξης.

