Κλίμα έντασης επικρατεί από το πρωί στη Γαλλία, με μαζικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ενάντια στις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης. Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν μέσω διαδικτύου με το σύνθημα «να τα μπλοκάρουμε όλα» (Bloquons tout) και ήδη επεκτείνονται σε πολλές πόλεις.

Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές, που προέβλεψαν επεισόδια βίας, ανακοίνωσαν ότι οι συμμετέχοντες αναμένεται να ξεπεράσουν τις 100.000, ενώ για την αντιμετώπιση των ταραχών βρίσκονται στους δρόμους περισσότεροι από 80.000 αστυνομικοί.

Οδομαχίες σε πολλές πόλεις και πάνω από 200 συλλήψεις

Όπως είχε προαναγγελθεί, περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν τις δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής Μακρόν.

Από το πρωί της Τετάρτης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς λαμβάνουν χώρα σε αρκετές περιοχές του Παρισιού και άλλων πόλεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 200 συλλήψεις.

BREAKING:



The French police is under attack by the far-left in Paris



🇫🇷 pic.twitter.com/Yj8HTcblIe September 10, 2025

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια. Στην περιοχή της Ιλ-ντε-Φρανς προβλέπονται καθυστερήσεις σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στον σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς θεωρείται πιθανός στόχος των διαδηλωτών.

#Gendarmerie 🔵 Les militaires sont présents sur tous les points du territoires où des actions sont menées. La situation est évolutive, notre dispositif s'adapte en temps réel. pic.twitter.com/JCX8q4QvEW September 10, 2025

Στο Παρίσι, γύρω στις 11 το πρωί της Τετάρτης η κυκλοφορία ήταν «σχεδόν ομαλή» στα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων, ενώ υπήρχαν προβλήματα στη γραμμή B του περιφερειακού σιδηροδρόμου RER, καθώς κυκλοφορούν σ’ αυτή δύο στα τρία τρένα. Η γραμμή B του RER διασχίζει την περιφέρεια του Παρισιού από το βορρά στο νότο περνώντας από το κέντρο της πρωτεύουσας και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ.

Οι Αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας συγκρούστηκαν με μαθητές έξω από το λύκειο Hélène-Boucher. Κάδοι απορριμμάτων ανατράπηκαν και εκτοξεύθηκαν προς τα οχήματα της αστυνομίας, ενώ οι νεαροί ταραχοποιοί πέταξαν και αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Για τη διάλυση του πλήθους των διαδηλωτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έγινε χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, μεμονωμένα επεισόδια έχουν σημειωθεί επίσης στη Λυών, τη Μασσαλία και τη Βρετάνη.

Στον νομό Ιλ-ε-Βιλαίν της Βρετάνης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς σημειώθηκαν σε κεντρικό δρόμο και ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Une épaisse fumée noire se dégage sous le pont de l'Alma, à Rennes. Un bus du Star, bloqué sous le pont, est en feu. pic.twitter.com/Wnz0QcrwNr — Le Mensuel de Rennes (@MensueldeRennes) September 10, 2025

Επίσης στην Τουλούζη (νοτιοδυτικά) περίπου 200 διαδηλωτές απέκλεισαν για λιγότερο από μία ώρα μια διασταύρωση με τη βοήθεια φρακτών και ελαστικών. Αναρτήθηκε επίσης ένα μαύρο πανό με την επιγραφή «Μακρόν έκρηξη».

🚨 TOULOUSE SOUS PRESSION 🚨



🔥 Blocage en cours, la situation est explosive !

⚡ Les CRS arrosent de lacrymos pour tenter de briser le mouvement, mais la colère gronde encore plus fort.



👉 On ne se laisse pas écraser, la détermination est totale !#10septembre pic.twitter.com/ymELSw98z3 — Bloquons Tout ! – 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) September 10, 2025

Μερικοί βλέπουν στην κινητοποίηση αυτή, που τροφοδοτείται από τις δημοσιονομικές περικοπές που είχε θελήσει να επιβάλει η παραιτηθείσα κυβέρνηση, την πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτό των «κίτρινων γιλέκων» που είχαν συνταράξει τη χώρα το 2018 και το 2019.

Des manifestants bloquent le périphérique au niveau de Porte de la Chapelle à Paris. #10septembre2025 pic.twitter.com/21nR6maR5y — Enzo Rabouy (@enzorabouyy) September 10, 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Μπρουνό Ρεταγιό ανέφερε ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκονται ακροαριστερές οργανώσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αυτές περιλαμβάνει και το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι υποστηρίζει ενέργειες, όπως ο αποκλεισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά όχι και πράξεις βίας. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προσαχθεί εκατοντάδες άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, επιχείρησαν να μπλοκάρουν, στο Παρίσι, στη Λυών, στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό, άρχισε σήμερα τις επαφές του με τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας με στόχο τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης η οποία δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από απόφαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, όπως συνέβη με τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.

