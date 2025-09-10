Η Γαλλία βρίσκεται σε ετοιμότητα για μια ημέρα αναταραχών, καθώς οι κινητοποιήσεις με το σύνθημα «Να μπλοκάρουμε τα πάντα» αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές και σε βασικές υπηρεσίες, ως αντίδραση στα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας.

Το κίνημα «Bloquons tout», το οποίο γεννήθηκε το καλοκαίρι μέσω των κοινωνικών δικτύων και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και τη ριζοσπαστική αριστερά, έχει απευθύνει κάλεσμα για την παράλυση της χώρας, ξεκινώντας από σήμερα.

Όπως έχει προαναγγελθεί, περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη Γαλλία, όπου οργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής Μακρόν. Περισσότεροι από 100.000 συμμετέχοντες αναμένεται να λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις που θα περιλαμβάνουν από αποκλεισμούς δρόμων μέχρι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

France braces for day of disruption as 'Block Everything' protests against government's austerity measures, led by far-left activists, threaten to obstruct transport and other services pic.twitter.com/VnwxmYj5cB — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 10, 2025

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια. Στην περιοχή της Ιλ-ντε-Φρανς προβλέπονται καθυστερήσεις σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στον σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς θεωρείται πιθανός στόχος των διαδηλωτών.

Από το πρωί της Τετάρτης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς λαμβάνουν χώρα σε αρκετές περιοχές του Παρισιού και άλλων πόλεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 100 συλλήψεις.

#Gendarmerie 🔵 Les militaires sont présents sur tous les points du territoires où des actions sont menées. La situation est évolutive, notre dispositif s'adapte en temps réel. pic.twitter.com/JCX8q4QvEW September 10, 2025

Οι Αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας συγκρούστηκαν με μαθητές έξω από το λύκειο Hélène-Boucher. Κάδοι απορριμμάτων ανατράπηκαν και εκτοξεύθηκαν προς τα οχήματα της αστυνομίας, ενώ οι νεαροί ταραχοποιοί πέταξαν και αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Για τη διάλυση του πλήθους των διαδηλωτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έγινε χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, μεμονωμένα επεισόδια έχουν σημειωθεί επίσης στη Λυών, τη Μασσαλία και τη Βρετάνη.

Στον νομό Ιλ-ε-Βιλαίν της Βρετάνης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς σημειώθηκαν σε κεντρικό δρόμο και ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Une épaisse fumée noire se dégage sous le pont de l'Alma, à Rennes. Un bus du Star, bloqué sous le pont, est en feu. pic.twitter.com/Wnz0QcrwNr — Le Mensuel de Rennes (@MensueldeRennes) September 10, 2025

Υπενθυμίζεται ότι εχθές, παραμονή των δυναμικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα και μια ημέρα μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, έμπιστο συνεργάτη του, προερχόμενο από τον χώρο της δεξιάς.

Ο Λεκορνί γίνεται ο έβδομος πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, ο πέμπτος από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του το 2022. Αυτό είναι πρωτόγνωρο στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, η οποία έχει εισέλθει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024.

Des manifestants bloquent le périphérique au niveau de Porte de la Chapelle à Paris. #10septembre2025 pic.twitter.com/21nR6maR5y — Enzo Rabouy (@enzorabouyy) September 10, 2025

protothema.gr