Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Λύκειο του Evergreen του Κολοράντο με αποτέλεσμα τρεις μαθητές να τραυματιστούν σοβαρά.
Δύο από τους τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου και ο τρίτος (επίσης μαθητής) είναι ο δράστης, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον.
Οι Αρχές προέτρεψαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή.
Αυτό το περιστατικό είναι η 47η ένοπλη επίθεση σε εκπαιδευτικό στις ΗΠΑ φέτος, με 23 από αυτές να έχουν σημειωθεί σε σχολεία και 24 σε κολέγια και πανεπιστήμια.