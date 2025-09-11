Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Λύκειο του Evergreen του Κολοράντο με αποτέλεσμα τρεις μαθητές να τραυματιστούν σοβαρά.

Δύο από τους τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου και ο τρίτος (επίσης μαθητής) είναι ο δράστης, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον.

Οι Αρχές προέτρεψαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή.

🚨BREAKING🚨:MULTIPLE SHOT AT EVERGREEN HIGH SCHOOL, COLORADO ⚠️🚨



At least two students wounded in an active shooter situation in Jefferson County. Victims taken to hospital; authorities investigating. Reunification center set up at Wilmot Elementary. pic.twitter.com/FBRFYdd1ZT — The_Independent (@TheIndeWire) September 10, 2025

Αυτό το περιστατικό είναι η 47η ένοπλη επίθεση σε εκπαιδευτικό στις ΗΠΑ φέτος, με 23 από αυτές να έχουν σημειωθεί σε σχολεία και 24 σε κολέγια και πανεπιστήμια.

protothema.gr