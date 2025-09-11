Έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε αέριο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε κεντρικό δρόμο στο ανατολικό τμήμα της Πόλης του Μεξικού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 67, πολλοί εκ των οποίων υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία επάνω από το Χ).

Σύμφωνα με τον δήμο, το φορτηγό εξερράγη την ώρα που κινούνταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, μια από τις πλέον πυκνοκατοικημένες συνοικίες της μεξικανικής πρωτεύουσας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς και κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης. Ήταν πολύ ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες, ορατές από μεγάλη απόσταση.

Στα πλάνα διακρίνεται γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά, με εμφανή εγκαύματα. Σε άλλο στιγμιότυπο εικονίζονται δυο άνδρες με τα ρούχα τους να έχουν εν μέρει καεί και επίσης εγκαύματα. Άλλα βίντεο δείχνουν κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από το σημείο, με φόντο πελώριες φλόγες.

Τουλάχιστον 18 οχήματα υπέστησαν ζημιές. Για το δυστύχημα διενεργείται έρευνα.

Το φορτηγό με περίπου 50.000 λίτρα αερίου φαίνεται πως «ανατράπηκε», σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης του Μεξικού, την Κλάρα Μπρουγάδα.

Θύμισε τραγωδίες

Κάπου 1,8 εκατ. άνθρωποι ζουν στην Ισταπαλάπα, πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο πληθυσμός της μεξικανικής πρωτεύουσας φθάνει τους 9,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Η χθεσινή έκρηξη θύμισε σε πολλούς προηγούμενα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα ή σημειώθηκαν σε υποδομές υδρογονανθράκων.

Οπως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πυρκαγιά και έκρηξη σε αγωγό στοίχιζε τη ζωή σε 137 ανθρώπους στην Τλαουελίλπαν, στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά).

philenews / in.gr