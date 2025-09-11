Σοκ και έντονη ανησυχία προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στενού συμμάχου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κερκ δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Utah Valley, σε μια επίθεση που οι Αρχές χαρακτήρισαν «στοχευμένη».

Η εκτέλεση μπροστά σε χιλιάδες φοιτητές, σε μια στιγμή που ο ίδιος απαντούσε σε ερώτηση για τα μαζικά περιστατικά πυροβολισμών στις ΗΠΑ, άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ασφάλεια και την οπλοκατοχή. Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «μάρτυρα», κατηγορώντας τη «ριζοσπαστική αριστερά» για το κλίμα που οδήγησε στη δολοφονία.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το όπλο της επίθεσης –ένα παλαιότερο μοντέλο τουφεκιού διαμετρήματος .30– βρέθηκε σε δασική περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο, τυλιγμένο σε πετσέτα, με φυσίγγια. Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα χωρίς να έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημο κίνητρο.

Φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή έδωσε στη δημοσιότητα το FBI καλώντας τους πολίτες να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή του.

Οι δύο φωτογραφίες δείχνουν έναν άνδρα σε σκάλες, να φορά μαύρο μπλουζάκι, καπέλο μπέιζμπολ και σκούρα γυαλιά ηλίου. Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών υποδηλώνει ότι το FBI δεν έχει καταφέρει να αναγνωρίσει τον ύποπτο μέσω αναγνώρισης προσώπου ή άλλης τεχνολογίας, καθώς νωρίτερα, ο επικεφαλής της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι οι φωτογραφίες θα δημοσιεύονταν μόνο εάν δεν κατάφερναν να ταυτοποιήσουν με άλλον τρόπο τον ύποπτο.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Στην συνέχεια το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του/των ατόμου/ων που ευθύνονται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Ο επικεφαλής του Γραφείου στο Σολτ Λέικ, Ρόμπερτ Κολς, υπογράμμισε ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και ότι «δεν υπήρχε κίνδυνος για την ευρύτερη κοινότητα».

STEVE BANNON: Charlie Kirk on one level is totally irreplaceable



JACK POSOBIEC: There’s never going to be another Charlie Kirk… there’s never going to be another assassin to take out someone like the way they did because of what comes next will be swift, quick and it will be… pic.twitter.com/uok8ArxULn — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) September 10, 2025

Η δολοφονία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έκανε έκκληση για ενότητα, ενώ η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές τόνισε ότι «η χώρα κινδυνεύει να βυθιστεί σε χάος και πολιτική βία». Από την άλλη πλευρά, σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές του Τραμπ χαρακτήρισαν τον Κερκ «μάρτυρα» και κατηγόρησαν ανοιχτά την Αριστερά για τη δολοφονία.

'The assassination of Charlie Kirk risks an uncorking of political chaos and violence that we cannot risk in America'



Democratic Representative Alexandria Ocasio-Cortez speaks after Charlie Kirk was shot dead at an event in Utahhttps://t.co/zlncgO1E9S



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/bgWecN1PKj — Sky News (@SkyNews) September 10, 2025

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε: αριστεροί χρήστες ανάρτησαν ειρωνικά σχόλια, ενώ συντηρητικοί ζήτησαν εκδίκηση. Ο Έλον Μασκ έγραψε στο X ότι «η Αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», ενώ ο πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μίλησε για «δαιμονική βία».

The Left is the party of murder https://t.co/qN1oToUHNc — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2025

Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στην εκδήλωση περιγράφουν σκηνές πανικού. «Ο Τσάρλι κατέρρευσε, όλοι φώναζαν να σκύψουμε και να τρέξουμε», είπε φοιτητής στο BBC. Παρά την άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, ο Κερκ υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Charlie Kirk is an American martyr.



Charlie gave his life for God and country.



May we rise up with a full heart and defeat the evil that stole Charlie Kirk from us. God help us.



This is the Turning Point. pic.twitter.com/UpHG4Zk0PM — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 10, 2025

Η δολοφονία, σε μια περίοδο ήδη βαθιάς πολιτικής πόλωσης, εντείνει τους φόβους για έναν νέο κύκλο βίας στις ΗΠΑ.

protothema.gr