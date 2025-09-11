Σοκ και έντονη ανησυχία προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στενού συμμάχου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κερκ δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Utah Valley, σε μια επίθεση που οι Αρχές χαρακτήρισαν «στοχευμένη».
Η εκτέλεση μπροστά σε χιλιάδες φοιτητές, σε μια στιγμή που ο ίδιος απαντούσε σε ερώτηση για τα μαζικά περιστατικά πυροβολισμών στις ΗΠΑ, άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ασφάλεια και την οπλοκατοχή. Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «μάρτυρα», κατηγορώντας τη «ριζοσπαστική αριστερά» για το κλίμα που οδήγησε στη δολοφονία.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το όπλο της επίθεσης –ένα παλαιότερο μοντέλο τουφεκιού διαμετρήματος .30– βρέθηκε σε δασική περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο, τυλιγμένο σε πετσέτα, με φυσίγγια. Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα χωρίς να έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημο κίνητρο.
Φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή έδωσε στη δημοσιότητα το FBI καλώντας τους πολίτες να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή του.
Οι δύο φωτογραφίες δείχνουν έναν άνδρα σε σκάλες, να φορά μαύρο μπλουζάκι, καπέλο μπέιζμπολ και σκούρα γυαλιά ηλίου. Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών υποδηλώνει ότι το FBI δεν έχει καταφέρει να αναγνωρίσει τον ύποπτο μέσω αναγνώρισης προσώπου ή άλλης τεχνολογίας, καθώς νωρίτερα, ο επικεφαλής της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι οι φωτογραφίες θα δημοσιεύονταν μόνο εάν δεν κατάφερναν να ταυτοποιήσουν με άλλον τρόπο τον ύποπτο.
Στην συνέχεια το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του/των ατόμου/ων που ευθύνονται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.
Ο επικεφαλής του Γραφείου στο Σολτ Λέικ, Ρόμπερτ Κολς, υπογράμμισε ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και ότι «δεν υπήρχε κίνδυνος για την ευρύτερη κοινότητα».
Η δολοφονία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έκανε έκκληση για ενότητα, ενώ η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές τόνισε ότι «η χώρα κινδυνεύει να βυθιστεί σε χάος και πολιτική βία». Από την άλλη πλευρά, σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές του Τραμπ χαρακτήρισαν τον Κερκ «μάρτυρα» και κατηγόρησαν ανοιχτά την Αριστερά για τη δολοφονία.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε: αριστεροί χρήστες ανάρτησαν ειρωνικά σχόλια, ενώ συντηρητικοί ζήτησαν εκδίκηση. Ο Έλον Μασκ έγραψε στο X ότι «η Αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», ενώ ο πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μίλησε για «δαιμονική βία».
Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στην εκδήλωση περιγράφουν σκηνές πανικού. «Ο Τσάρλι κατέρρευσε, όλοι φώναζαν να σκύψουμε και να τρέξουμε», είπε φοιτητής στο BBC. Παρά την άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, ο Κερκ υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.
Η δολοφονία, σε μια περίοδο ήδη βαθιάς πολιτικής πόλωσης, εντείνει τους φόβους για έναν νέο κύκλο βίας στις ΗΠΑ.