Στο Μιλάνο αποκαλύφθηκε η διαθήκη του κορυφαίου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών και λίγο πριν από τον προγραμματισμένο εορτασμό για τα 50 χρόνια του οίκου του στην Εβδομάδα Μόδας. Η είδηση του θανάτου του είχε γίνει γνωστή στις 4 Σεπτεμβρίου με «άπειρη θλίψη», όπως ανέφερε ο οίκος.

Σύμφωνα με τη διαθήκη, ο σύντροφος και στενός συνεργάτης του Λέο Νταλ’ Όρκο θα έχει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στον οίκο μόδας, ενώ το 30% θα ανήκει στα ανίψια του σχεδιαστή, Σιλβάνα και Αντρέα, και το υπόλοιπο 30% στο ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο Αρμάνι.

Όσον αφορά την εταιρεία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του, ιδιοκτήτες θα είναι η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του, ενώ ο Λέο Νταλ’ Όρκο θα έχει την επικαρπία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάρου στην ιταλική πρωτεύουσα όπου διέμενε ο σχεδιαστής. Στην περιουσία περιλαμβάνονται ακίνητα στο Μιλάνο, επαύλεις στο Σαν Τροπέ και στο ιταλικό νησί Παντελερία.

Η διαθήκη προβλέπει επίσης ότι εντός 18 μηνών από τη δημοσίευσή της θα πρέπει να πωληθεί το 15% του οίκου σε διεθνή όμιλο αντίστοιχης ισχύος, όπως η LVMH, η Luxottica ή η L’Oreal, ενώ τρία χρόνια αργότερα θα μπορεί να πωληθεί ακόμη ποσοστό 30% έως 54,9%, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αλλαγής ιδιοκτησίας.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ζητά στη διαθήκη του ο οίκος να συνεχίσει με «ηθική, αδιάβλητη και άμεμπτη διαχείριση», δίνοντας έμφαση στη διατήρηση του διαχρονικού στυλ, της κομψότητας, της καινοτομίας και της ποιότητας που χαρακτήριζαν το έργο του.

