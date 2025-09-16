Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «πιθανόν» να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα μπορέσει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα γίνει αποδεκτή και από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο Τραμπ είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», ανέφερε ο Ρούμπιο σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους από το Ισραήλ, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Η ενδεχόμενη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη.

protothema.gr