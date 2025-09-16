Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ σημείωσε ιστορικό γεγονός, καθώς έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες που παρέστη σε καθολική κηδεία. Ο Κάρολος, μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, παρευρέθηκε στη νεκρώσιμη ακολουθία της δούκισσας του Κεντ, συζύγου του πρίγκιπα Εδουάρδου και εξαδέλφου της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ.

Η δούκισσα Αικατερίνη (Κάθριν Γουόρσλεϊ), η οποία εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια το 1961, έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών. Η σχέση της με το Γουίμπλεντον ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς από το 1969 συμμετείχε στις απονομές τροπαίων του εμβληματικού τουρνουά τένις.

Επίσης, η δούκισσα ήταν γνωστή για τη μεταστροφή της στον Ρωμαιοκαθολικισμό το 1994, γεγονός που την καθιστά το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που υιοθέτησε τον καθολικισμό μετά τον βασιλιά Κάρολο Β’ το 1685.

Ως επικεφαλής της προτεσταντικής Εκκλησίας της Αγγλίας, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ παραμέρισε το πρωτόκολλο για να συμμετάσχει στην κηδεία, που τελέστηκε στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ υπό την προεδρία του καρδιναλίου Βίνσεντ Νίκολς, πνευματικού ηγέτη των Καθολικών σε Αγγλία και Ουαλία.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τη σύζυγό του Κέιτ, ενώ η βασίλισσα Καμίλα απουσίαζε λόγω οξείας ιγμορίτιδας. Το φέρετρο θα ταφεί στο βασιλικό κοιμητήριο Φρόγκμορ, κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την υποδοχή του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.