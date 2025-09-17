Με το αναγνωρίσιμο ύφος και την ιδιαίτερη αισθητική του, ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας καμπάνιας της Prada για τη θρυλική τσάντα Galleria.

Στο κεντρικό ρόλο, για τρίτη συνεχόμενη φορά ως πρόσωπο της Galleria, εμφανίζεται η Σκάρλετ Γιόχανσον.

Η μικρού μήκους ταινία με τίτλο Ritual Identities παραπέμπει σε μια σύγχρονη εκδοχή του Φρανκενστάιν, όπου κυριαρχούν το σουρεαλιστικό χιούμορ, η έντονη εικαστικότητα και η γοτθική ατμόσφαιρα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δημιουργική υπογραφή του Έλληνα σκηνοθέτη.

Στο σποτ, η Γιόχανσον ενσαρκώνει τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο πρώτος παρουσιάζεται ως γκουρού – ή μάγισσα – που δίνει οδηγίες για την εκτέλεση ενός παράξενου τελετουργικού, με συστατικά όπως «πρωινό αεράκι – όχι μετά τις 12 το μεσημέρι, ούτε πριν τις 5 το πρωί, νερό βροχής που στάζει από μια μη ανθισμένη κερασιά, στάχτη ενός μουσικού κομματιού – οποιοδήποτε τραγούδι μιλάει για αγάπη ή πόνο, ένα κομμάτι πορσελάνης από ένα σπάνιο, αρχαίο κινέζικο βάζο και τρεις σταγόνες αίμα που λαμβάνονται τη νύχτα,

Παράλληλα, η κάμερα την ακολουθεί στη Νέα Υόρκη να συγκεντρώνει τα αντικείμενα μέσα σε μια τσάντα Galleria: τινάζοντας τα κλαδιά ενός δέντρου, σηκώνοντας την τσάντα στον άνεμο και «κατά λάθος» σπάζοντας ένα βάζο σε αντικερί για να κρατήσει ένα θραύσμα.

Στο τέλος, όταν όλα τα αντικείμενα τοποθετούνται σε μια μυστηριώδη μαύρη σφαίρα, εμφανίζεται μια τρίτη Γιόχανσον, σαν ένα εκλεπτυσμένο, καλοντυμένο πλάσμα τύπου Φρανκενστάιν, που αποπνέει κομψότητα και δύναμη.

Δείτε την καμπάνια της Prada:

Όπως δήλωσε η Γιόχανσον στο περιοδικό μόδας «Women’s Wear Daily», «η ιδέα για αυτή την καμπάνια της Prada είναι ένα παιχνίδι πάνω στην ταυτότητα, τις ταυτότητες που ζουν μέσα σε όλους μας, τις διαφορετικές μάσκες που φοράμε, τους διαφορετικούς χαρακτήρες που υποδυόμαστε, τους διαφορετικούς ανθρώπους που είμαστε με άλλους ανθρώπους, σε διαφορετικές σχέσεις».

Είναι η πρώτη φορά που ο Λάνθιμος συνεργάζεται με την Prada (και η πρώτη που συνεργάζεται με την Γιόχανσον), αλλά ο οίκος δεν είναι άγνωστος στη συνεργασία με κορυφαίους σκηνοθέτες του 21ου αιώνα. Η περσινή καμπάνια της Galleria – επίσης με πρωταγωνίστρια την Γιόχανσον – είχε τη σκηνοθετική υπογραφή του Τζόναθαν Γκλέιζερ, βραβευμένου με Όσκαρ για το The Zone of Interest, ενώ η πρώτη καμπάνια για την τσάντα, που κυκλοφόρησε το 2021 με πρωταγωνίστρια την Χάντερ Σέιφερ, σκηνοθετήθηκε από τον αγαπημένο του ανεξάρτητου κινηματογράφου Ξαβιέ Ντολάν.

protothema.gr