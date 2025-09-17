Οι ΗΠΑ άνοιξαν τον δρόμο για τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, εγκρίνοντας τη χορήγησή τους μέσα από έναν νέο μηχανισμό που χρηματοδοτείται από διεθνείς συμμάχους.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχιι Τίχιι. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πρώτο την είδηση, επικαλούμενο πηγές.

Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL, ανέφεραν οι πηγές.

