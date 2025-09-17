Σκληρή απάντηση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη δήλωσή του «κύριε Ερντογάν, δεν είναι δική σας πόλη, είναι δική μας πόλη», έδωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Μουσουλμάνοι «δεν θα υποχωρήσουν ποτέ» από τα δικαιώματά τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και δεσμεύτηκε πως η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων.

«Δεν θα επιτρέψουμε στην Ιερουσαλήμ να βεβηλωθεί από χέρια ασεβή, αν και γνωρίζω ότι η πικρία των θαυμαστών του Χίτλερ ενδέχεται να μην ξεθωριάσει ποτέ», δήλωσε στην τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα.

Εξέφρασε την υπερηφάνεια του «να ανήκει κανείς σε ένα έθνος που σήκωσε τη σημαία του Ισλάμ για αιώνες και υπηρέτησε την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια». Υπενθύμισε ότι υπό τη μουσουλμανική εξουσία «η πόλη έγινε τόπος ειρήνης και συνύπαρξης», με σεβασμό στα δικαιώματα Χριστιανών και Εβραίων.

Turkish President Erdogan:



As a nation that carried Islam’s banner for centuries, we had the honor of serving Jerusalem for 400 years.



Netanyahu may not know this, but perhaps he will: with respect, wisdom, and tolerance, we made this blessed city a land of peace for centuries. pic.twitter.com/GwnAddfsh1 — Clash Report (@clashreport) September 17, 2025

«Ο αγώνας της Τουρκίας για την Ιερουσαλήμ να γίνει μια πόλη ειρήνης, ασφάλειας και αρμονίας συνεχίζεται χωρίς διακοπή ή υποχώρηση», είπε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Άγκυρας υπέρ ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Κλιμακώνοντας την κριτική του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Ερντογάν τόνισε: «Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να στηρίξουμε τον καταπιεσμένο λαό της Γάζας που αγωνίζεται να επιβιώσει υπό τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ».

Διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα «παραμείνει σταθερή σήμερα και αύριο ενάντια σε αυτούς που προσπαθούν να μετατρέψουν την περιοχή μας σε μια θάλασσα αίματος, και σε αυτούς που προκαλούν αστάθεια στη γεωγραφία μας».

Και κατέληξε με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο: «Αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να χτίσουν ένα ασφαλές μέλλον με καταπίεση και γενοκτονία, με κόστος τις ζωές αθώων παιδιών, θα πνιγούν στο αίμα που έχουν χύσει».

protothema.gr