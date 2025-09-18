Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει σύντομα προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, ζητώντας τους να λάβουν μέτρα ασφάλειας, καθώς σχεδιάζει επιθέσεις κατά της στρατιωτικής υποδομής της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση εκπροσώπου του στρατού αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν να αποδυναμώσουν τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτήσει τις δραστηριότητές της στο νότιο Λίβανο. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από την ισραηλινή πλευρά ως απάντηση σε κινήσεις της οργανωμένης πολιτοφυλακής που θεωρείται απειλή για την ασφάλεια των συνόρων.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από οδηγίες προς τους πολίτες της παραμεθόριας ζώνης να εκκενώσουν ή να αποφύγουν συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς ωστόσο να δοθούν άμεσα λεπτομέρειες για το εύρος ή το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για θύματα ή για τυχόν αντίδραση της Χεζμπολάχ.

Η κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο προστίθεται σε ένα φόντο εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή, όπου επανειλημμένα έχουν σημειωθεί συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και μελών της Χεζμπολάχ. Οι συνέπειες για τους αμάχους και η πιθανότητα περαιτέρω περιφερειακής όξυνσης παραμένουν σημαντικά ζητήματα ανησυχίας.

