Σκληρή ρητορική για το παλαιστινιακό ζήτημα υιοθέτησε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αρχηγός του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ), υποστηρίζοντας ότι η τύχη της Ιερουσαλήμ συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Τουρκίας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων ανέφερε: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα πέσει η Ιστορία, θα αποδυναμωθεί το Ισλάμ. Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα, θα καεί η Κωνσταντινούπολη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό».

Τόνισε ότι πριν από έναν αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ, αλλά αυτή τη φορά «δεν πρέπει να την αφήσουμε στη μοίρα της». Υπογράμμισε ότι ο αγώνας απαιτεί θυσίες και αντιπαράθεση με τους «τυράννους», όπως είπε, χωρίς υποχώρηση «ούτε ένα βήμα».

Πρόταση για «συμμαχία του μέλλοντος»

Ο Μπαχτσελί πρότεινε επίσης τη δημιουργία τριμερούς στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας, με στόχο –όπως ανέφερε– την αντιμετώπιση της αμερικανο-ισραηλινής «συμμαχίας του κακού».

«Η επιθυμία και πρότασή μας είναι η συμμαχία Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας (ΤΡΚ)», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συνεργασία θα ενίσχυε τη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας στον νέο αιώνα. Κατέληξε ότι η «Εποχή της Τουρκίας» θα εδραιωθεί μέσα από εθνική ενότητα, αδελφοσύνη και την προοπτική μιας χώρας «χωρίς τρομοκρατία».

