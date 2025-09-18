Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα αεροπορικές επιδρομές σε πολλές περιοχές του νοτίου Λιβάνου, μετά από προειδοποίηση προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI και τον ισραηλινό στρατό.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει «μέγιστη πίεση» στο Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις, κατηγορώντας το ότι παραβιάζει τον μηχανισμό κατάπαυσης του πυρός βάσει του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ. «Ο Λίβανος είναι δεσμευμένος να εφαρμόσει το ψήφισμα και να σταματήσει τις εχθροπραξίες», τόνισε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

IDF: The IDF began conducting strikes on Hezbollah military targets in southern Lebanon. pic.twitter.com/3SbyaFs4LA September 18, 2025

Στόχος οι θέσεις της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι επιθέσεις αφορούσαν «στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ» και έγιναν «σε απάντηση στις προσπάθειες αποκατάστασης της δραστηριότητάς της στην περιοχή». Πλήγματα καταγράφηκαν στη συνοριακή πόλη Μάις αλ Τζαμπάλ, στο Ντεμπίν και στο Κφαρ Τιμπνίτ, ενώ λιβανικές πηγές αναφέρουν ότι επλήγησαν και κατοικίες.

Σύμφωνα με το ANI, οι δρόμοι γύρω από το Κφαρ Τεμπνίτ γέμισαν από κατοίκους που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους μετά την ειδοποίηση εκκένωσης.

Διεθνείς πιέσεις και αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος δέχεται πιέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία και εσωτερικούς πολιτικούς αντιπάλους της Χεζμπολάχ για τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Η κυβέρνηση έχει αναθέσει στον στρατό να εκπονήσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της στον νότο μέσα σε τρεις μήνες.

Η Χεζμπολάχ έχει προειδοποιήσει ότι ακόμη και η συζήτηση περί αφοπλισμού θα ήταν «σοβαρό λάθος», υποστηρίζοντας ότι οι ισραηλινές επιθέσεις και η παρουσία του Ισραήλ σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου καθιστούν αναγκαία τη στρατιωτική της δράση.

Την Τετάρτη, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη Μπααλμπέκ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

protothema.gr