Ένας 22χρονος Βρετανός καταδικάστηκε σε 14 χρόνια για σεξουαλικά αδικήματα κατά τουλάχιστον 40 παιδιών, αφού προσποιούνταν στο διαδίκτυο ότι ήταν 14χρονο αγόρι για να αποσπάσει ακατάλληλες εικόνες και βίντεο, ανακοίνωσαν βρετανικά μέσα.

Ο Στιούαρτ Λέιθαμ, από το Γουίγκαν του Μάντσεστερ, κρίθηκε ένοχος για 49 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, εκβιασμός, δημιουργία άσεμνων εικόνων και πρόκληση παιδιού να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky News, πολλά από τα θύματα ήταν ανήλικες που προσέγγισε μέσω της εφαρμογής Snapchat και ορισμένα ήταν μόλις 11 ετών.

Κατά τη διαδικασία, περιγράφηκαν τα τεχνάσματα που χρησιμοποίησε ο δράστης. Δημοσίευσε ψεύτικη φωτογραφία και ανέβασε αγγελία υποσχόμενος «δωροκάρτα αξίας 200 λιρών» σε κορίτσια που θα του έστελναν άσεμνες φωτογραφίες. Αργότερα απειλούσε ότι θα δημοσίευε το υλικό εάν του ζητούσαν να το διαγράψει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο Λέιθαμ καταδικάστηκε, μεταξύ άλλων, για τον βιασμό ενός κοριτσιού 12 ετών, όταν εκείνος ήταν 19, ενώ εκείνης της είχε πει ψευδώς ότι ήταν 15.

Δύο από τα θύματα κατέθεσαν στο δικαστήριο για τον ψυχολογικό και προσωπικό αντίκτυπο των πράξεων του δράστη. Ένα από αυτά είπε ότι «μου πήρες το παιδί που υπήρχε μέσα μου». Φίλη άλλου θύματος απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο δήλωσε ότι «θέλω να καταλάβεις ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Με άλλαξες. Μου στέρησες το παιδί που υπήρχε μέσα μου».

Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν «τηλέφωνο κρυμμένο στο πίσω μέρος μιας ντουλάπας», το οποίο περιείχε χιλιάδες εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συμπεριλαμβανομένων Snapchats και βίντεο διάρκειας έως και μιας ώρας. Η έρευνα της Greater Manchester Police (GMP) χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχει χειριστεί η υπηρεσία.

Τα θύματα προέρχονταν από διάφορα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, «από τη Σκωτία μέχρι το Μπόρνμουθ», ενώ η αστυνομία θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα στο εξωτερικό, μεταξύ αυτών και στις ΗΠΑ. Οι αρχές καλούν οποιονδήποτε πιστεύει ότι έχει πέσει θύμα του Λέιθαμ να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

