Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε χθες (19/9) βίντεο μέσω Truth Social από νέο αμερικανικό πλήγμα εναντίον σκάφους που, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε ναρκωτικά με προορισμό την αμερικανική αγορά. Ο Τραμπ ανέφερε ότι στο περιστατικό σκοτώθηκαν τρεις «ναρκωτρομοκράτες».

Το πλήγμα αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ουάσιγκτον κατά των καρτέλ. Στις 2 Σεπτεμβρίου, αμερικανική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ατόμων στην Καραϊβική, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, νέο πλήγμα είχε σκοτώσει τρεις άνδρες από τη Βενεζουέλα. Την Τρίτη, ο Τραμπ έκανε λόγο για εξάλειψη ακόμη ενός πλεούμενου, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και έπλεε σε διεθνή ύδατα, κατά μήκος γνωστού διαδρόμου διακίνησης», δήλωσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να εμποδιστεί η δηλητηρίαση Αμερικανών από τα καρτέλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία και υποβρύχιο στην Καραϊβική, ακόμη ένα πολεμικό στον Ειρηνικό, καθώς και μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι βρίσκεται στο επίκεντρο κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, γνωστού ως «καρτέλ των ήλιων», αν και η ύπαρξη της οργάνωσης αμφισβητείται.

Ο Μαδούρο, από την πλευρά του, κάνει λόγο για «ιμπεριαλιστικό σχέδιο αλλαγής καθεστώτος» και κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν την εγκαθίδρυση «κυβέρνησης-μαριονέτας» στο πετρελαιοπαραγωγικό κράτος.

Η νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων αμφισβητείται από ειδικούς, που κάνουν λόγο για πρακτικές εξωδικαστικών εκτελέσεων χωρίς καμία θεσμική διαδικασία.

