Η Βρετανία αναμένεται να αναγνωρίσει εντός της ημέρας κράτος της Παλαιστίνης, κίνηση που έρχεται παρά τις έντονες πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να μην προχωρήσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC, της Guardian και του Press Association.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι το Λονδίνο θα προχωρούσε σε αναγνώριση κατά την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός εάν το Ισραήλ κήρυττε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και λάμβανε σειρά μέτρων αποκλιμάκωσης. Με την κατάσταση να επιδεινώνεται, η κυβέρνηση των Εργατικών θεωρεί ότι η ώρα έχει φτάσει για την υλοποίηση της δέσμευσης.

Ο Στάρμερ υποστηρίζει πως το βήμα αυτό θα συμβάλει στην επανεκκίνηση μιας «αληθινής ειρηνευτικής διαδικασίας». Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Βρετανό ηγέτη ότι επιβραβεύει την «τερατώδη τρομοκρατία» και ακολουθεί πολιτική κατευνασμού απέναντι σε μια «τζιχαντιστική ιδεολογία».

Η απόφαση αναμένεται ενώ το Ισραήλ συνεχίζει χερσαία και αεροπορική επιχείρηση στη Γάζα με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς. Την ίδια στιγμή, η πίεση στον Στάρμερ αυξήθηκε έπειτα από την ανακοίνωση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ότι το Παρίσι θα προχωρήσει επίσης σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, κίνηση που θα ακολουθήσουν περίπου δέκα ακόμη χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τρία τέταρτα από τα 193 κράτη-μέλη έχουν ήδη αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, το οποίο η εξόριστη ηγεσία των Παλαιστινίων είχε ανακηρύξει το 1988.

protothema.gr