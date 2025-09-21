Σοβαρά προβλήματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αερομεταφορές μετά την κυβερνοεπίθεση που έπληξε το Σάββατο το λογισμικό check-in σε μεγάλα αεροδρόμια.

Το αεροδρόμιο Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται το 50% των σημερινών αναχωρήσεων, καθώς κρίθηκε αδύνατο να εξυπηρετηθεί το πλήρες πρόγραμμα χωρίς χάος. Η Eurocontrol κάλεσε τις αεροπορικές να περιορίσουν τις πτήσεις τους από και προς τις Βρυξέλλες τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

BREAKING: #Cyberattack disrupts check-in systems at Heathrow, Brussels, and #Berlin airports, causing widespread delays and at least 29 cancellations today. Collins #Aerospace, a key provider, hit Friday night aviation cyberattacks surged 600% this year. @Channel4News pic.twitter.com/Zls2VcAFEc September 20, 2025

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο Χίθροου του Λονδίνου, όπου η British Airways κατάφερε να λειτουργήσει μέσω εφεδρικού συστήματος, όμως άλλες εταιρείες επηρεάστηκαν έντονα, με αποτέλεσμα περισσότερες από 620 πτήσεις να ακυρωθούν.

🚨BREAKING🚨:CYBERATTACK HITS EUROPEAN AIRPORTS 🇬🇧



Sky News: A hack on Collins Aerospace has crippled check-in & boarding systems at Heathrow, Brussels, Berlin & Zurich. At least 130 flights delayed in London. Passengers urged to confirm status with airlines. pic.twitter.com/qZig2O1mvF September 20, 2025

Παρόμοια εικόνα με μεγάλες ουρές καταγράφεται και στο αεροδρόμιο Brandenburg του Βερολίνου.

Η RTX, ιδιοκτήτρια της Collins Aerospace που παρέχει το λογισμικό Muse, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για «διατάραξη λόγω κυβερνοεπίθεσης», με επίκεντρο το ηλεκτρονικό check-in και την παράδοση αποσκευών. Ως προσωρινή λύση εφαρμόζονται χειροκίνητες διαδικασίες.

A cyberattack has disrupted operations at several major European airports. According to aviation data provider Cirium, 29 departures and arrivals had been canceled so far at Heathrow, Berlin and Brussels https://t.co/U4GZ04IaP1 pic.twitter.com/j3FmO3Qyyb — Reuters (@Reuters) September 20, 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» την υπόθεση, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση είχε «εκτεταμένο ή σοβαρό» χαρακτήρα. Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν χθες, ενώ στην Ιρλανδία οι επιπτώσεις σε Δουβλίνο και Κορκ χαρακτηρίστηκαν περιορισμένες.

Η αδυναμία της αεροπορικής βιομηχανίας και οι υποψίες για εμπλοκή της Μόσχας

Σύμφωνα με αναλυτές, η επίθεση ανέδειξε ξανά τις αδυναμίες της διεθνούς αεροπορικής βιομηχανίας απέναντι σε προβλήματα ψηφιακών συστημάτων. Τον Ιούλιο, μια παγκόσμια βλάβη λόγω λανθασμένης ενημέρωσης λογισμικού της Crowdstrike είχε προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ.

Αν και κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί ότι πίσω από την τρέχουσα επίθεση βρίσκονται χάκερ που συνδέονται με τη Μόσχα, ειδικοί σημειώνουν ότι οι περισσότερες μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ετών έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες που επιδιώκουν οικονομικό όφελος μέσω εκβιασμών και λύτρων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που αποκομίζουν ετησίως με αυτόν τον τρόπο.

Η Collins Aerospace δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια τη φύση ή την προέλευση της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

