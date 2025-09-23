Μία 45χρονη γυναίκα στη Νέα Ζηλανδία καταδικάστηκε για τη δολοφονία των δύο ανήλικων παιδιών της, τα οποία εγκατέλειψε μέσα σε βαλίτσες.

Η Χακιούνγκ Λι κρίθηκε ένοχη για τον φόνο του 6χρονου Μίνου Τζο και της 8χρονης Γιούνα Τζο, τον Ιούνιο του 2018, επτά μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο. Οι σοροί των παιδιών εντοπίστηκαν τον Αύγουστο του 2022, κρυμμένες σε βαλίτσες μέσα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη στο Όκλαντ.

Νέα Ζηλανδία: Πώς ανακαλύφθηκαν οι σοροί των παιδιών

Η Λι είχε ταξιδέψει στη Νότια Κορέα, όπου είχε γεννηθεί, λίγο μετά τη δολοφονία των παιδιών της όπως εικάζεται, και είχε αλλάξει το όνομά της. Ωστόσο εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 2022 για να δικαστεί.

Οι σοροί των παιδιών ανακαλύφθηκαν όταν, έπειτα από οικονομικές δυσκολίες, σταμάτησε να πληρώνει τα ενοίκια για την αποθήκη στο Όκλαντ, και το περιεχόμενο δημοπρατήθηκε στο διαδίκτυο.

Η υπεράσπισή της ισχυρίστηκε ότι ήταν παράφρων τη στιγμή του εγκλήματος, οι ένορκοι ωστόσο απέρριψαν τον ισχυρισμό και κατέληξαν σε ετυμηγορία ενοχής μέσα σε λίγη ώρα.

Η Λι θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ανακοινωθεί η ποινή της στις 26 Νοεμβρίου. Η δολοφονία στη Νέα Ζηλανδία επισύρει υποχρεωτικά ποινή ισόβιας κάθειρξης, και οι δικαστές υποχρεούνται να ορίσουν ελάχιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών, προτού ο δράστης μπορέσει να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους.

