Έκπληξη αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη μεταβολή της στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη ρωσική εισβολή. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ζελένσκι είπε ότι η σχέση του με τον Τραμπ έχει βελτιωθεί, τονίζοντας πως η απροθυμία του Βλαντίμιρ Πούτιν να επιδιώξει την ειρήνη συνέβαλε σε αυτή την αλλαγή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι αιφνιδιάστηκε από τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος μέσω Truth Social υποστήριξε ότι με τη στήριξη ΝΑΤΟ και ΕΕ η Ουκρανία μπορεί να «πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλη την επικράτειά της». Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε εντύπωση, καθώς πριν από έναν μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ταχθεί υπέρ ενός σχεδίου παραχώρησης εδαφών για ειρήνη.

«Το γεγονός ότι ο Πούτιν είπε ψέματα στον πρόεδρο Τραμπ τόσες φορές έκανε και αυτό τη διαφορά», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι βλέπει με προσεκτική αισιοδοξία την αλλαγή. Ο ίδιος απάντησε θετικά όταν ρωτήθηκε αν η νέα τοποθέτηση του Τραμπ μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου: «Το πιστεύω, με τη βοήθεια του Θεού».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε επίσης τη δήλωση Τραμπ, λέγοντας από το βήμα του ΟΗΕ ότι η Ουκρανία «θα διασφαλίσει ότι τα δικαιώματά της θα επικρατήσουν».

Η σχέση Τραμπ – Ζελένσκι είχε δοκιμαστεί, καθώς σε παλαιότερη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ο Ουκρανός ηγέτης είχε δεχθεί σκληρή κριτική από τον Αμερικανό πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «γενναίο άνδρα» και εξέφρασε σεβασμό για τον αγώνα της Ουκρανίας.

Στη συνέντευξή του, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι πλέον διατηρούν πιο συχνή επικοινωνία, ενώ επανέλαβε πως η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε «πολύ δύσκολη θέση».

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Τραμπ μπορεί να επηρεάσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να μεταβάλει τη στάση του για τον πόλεμο, αν και παραδέχθηκε ότι προς το παρόν «δεν είναι προς το συμφέρον της Κίνας να μην υποστηρίζει τη Ρωσία». Για την Ινδία, είπε ότι είναι «σε μεγάλο βαθμό με την Ουκρανία», καλώντας ΗΠΑ και ΕΕ να ενισχύσουν τους δεσμούς μαζί της ώστε να περιοριστεί η αγορά ρωσικού πετρελαίου.

