Σαφείς αιχμές κατά του Ισραήλ αλλά και καταδίκη της Ρωσίας διατύπωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στην ομιλία της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Αναφερόμενη στη Ρωσία, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «καταπάτησε εσκεμμένα το άρθρο 2 του Καταστατικού του ΟΗΕ, παραβιάζοντας την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα ενός κυρίαρχου κράτους, με τη βούληση να προσαρτήσει εδάφη του». Υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν δείχνει καμία διάθεση να προσέλθει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ το πλήγμα στο διεθνές δίκαιο έχει προκαλέσει αποσταθεροποίηση που υπερβαίνει τα όρια του πολέμου στην Ουκρανία.

È forse il discorso più duro su Israele mai pronunciato da Giorgia Meloni. L’occasione è il suo intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite.#meloni #italia #onu pic.twitter.com/FDP48ETCU9 September 25, 2025

Για το Ισραήλ, η Μελόνι, αν και καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, υπογράμμισε ότι η απάντηση του Τελ Αβίβ «ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας». Όπως είπε, «μια επιλογή την οποία η Ιταλία χαρακτήρισε επανειλημμένα απαράδεκτη και που θα οδηγήσει στην θετική μας ψήφο σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις κυρώσεις που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ισραήλ».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κάλεσε το Ισραήλ «να βγει από την παγίδα αυτού του πολέμου», επικαλούμενη «την ιστορία του εβραϊκού λαού, τη δημοκρατία του, τους αθώους και τις οικουμενικές αξίες του ελεύθερου κόσμου του οποίου είναι μέρος».

Τέλος, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες» τις προτάσεις που συζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος με τις αραβικές χώρες και δήλωσε ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να συμβάλει.

