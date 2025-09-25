Ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι στη Σαναά της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς, μία μόλις ημέρα μετά την επίθεση με drone που τραυμάτισε 22 ανθρώπους στη νότια πόλη Εϊλάτ.

«Μόλις καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά», τόνισε ο Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισραηλινές δυνάμεις «βομβάρδισαν πολλά στρατόπεδα, ανάμεσά τους ένα στρατόπεδο των Χούθι, εξουδετέρωσαν δεκάδες μαχητές και κατέστρεψαν αποθέματα drones και όπλων».

Yemen: A series of Israeli air strikes on the city of Sanaa. pic.twitter.com/bsLAejho4x September 25, 2025

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Massirah, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες, είχε μεταδώσει νωρίτερα αναφορές για ισραηλινές επιδρομές, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) στη Σαναά επιβεβαίωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη.

Οι επιδρομές αυτές πραγματοποιούνται σε αντίποινα για την χθεσινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε την Εϊλάτ, τραυματίζοντας 22 άτομα.

protothema.gr