Για πρώτη φορά από το 2019, ο Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο, όπου τότε είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την ψυχρή περίοδο της προεδρίας Μπάιντεν, ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην Ουάσιγκτον βρίσκοντας έναν συνομιλητή με τον οποίο φαίνεται να μοιράζεται περισσότερα κοινά.

Ο Ερντογάν φτάνει με «λίστα αγορών» ύψους 50 δισ. δολαρίων, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τη λογική του Τραμπ για συμφωνίες τύπου «business». Στο τραπέζι βρίσκονται η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η συνέχιση του εκσυγχρονισμού και η αγορά νέων F-16, μια μεγάλη παραγγελία επιβατικών αεροσκαφών από τη Boeing, αλλά και συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, τομείς στους οποίους οι ΗΠΑ δεν αντιτίθενται και ήδη θεωρούν την Τουρκία υπολογίσιμο εταίρο.

Σημεία σύγκλισης και «αγκάθια»

Ο Τραμπ θεωρεί τον Ερντογάν σημαντικό εταίρο και αξιόπιστο μεσάζοντα στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων για τους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα, σύμφωνα με το Associated Press. Υπάρχει, επίσης, σημαντική σύμπτωση απόψεων στο συριακό, καθώς και οι δύο πλευρές χαράσσουν τη στάση τους για τη μετά-Άσαντ εποχή, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ωστόσο, το ζήτημα των F-35 παραμένει περίπλοκο. Η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, γεγονός που προκαλεί φόβους στις ΗΠΑ πως μπορεί να συλλέξει δεδομένα για τις δυνατότητες των stealth μαχητικών και να τα μεταφέρει στη Ρωσία, αποκαλύπτοντας πιθανές αδυναμίες τους.

Ο Ερντογάν ξανά στον Λευκό Οίκο έπειτα από έξι χρόνια

Ήταν 13 Νοεμβρίου 2019 όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Από τότε μεσολάβησαν πολλά και στον κόσμο (μια πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και αυτός στη Μέση Ανατολή ειδικά μετά το 2023), αλλά και μεταξύ των συμμάχων.



Οι πρόεδροι είναι και πάλι οι ίδιοι, αλλά το σκηνικό διαφορετικό ακόμη και ανάμεσα στις δύο χώρες.

protothema.gr