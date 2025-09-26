Η Δανία βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπη με περιστατικό υπερπτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη βόρεια χώρα. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, αποτελώντας το δεύτερο μέσα σε διάστημα δύο ημερών, καθώς η Κοπεγχάγη κάνει λόγο για «υβριδική επίθεση» άγνωστης προέλευσης.

Η δανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο έκλεισε αργά το βράδυ και άνοιξε εκ νέου περίπου στις 00:35 τοπική ώρα. Το περιστατικό ανάγκασε πτήση από το Άμστερνταμ να επιστρέψει και οδήγησε στην ακύρωση πτήσης της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

BREAKING:



Denmark announces that the Aalborg Air Base of the Danish Air Force and Aalborg Airport have both just been closed after new drone intrusions by unknown drones



🇩🇰 pic.twitter.com/yiwNracVi1 September 25, 2025

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η παρουσία drones, τα επεισόδια πολλαπλασιάζονται από τη Δευτέρα. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, έκανε λόγο για «υβριδικές επιθέσεις» και προειδοποίησε ότι οι υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών «μπορεί να πολλαπλασιασθούν».

Η ίδια άφησε αιχμές κατά της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης».

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Δανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε έτοιμος «να συνεισφέρει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας».

Protothema.gr