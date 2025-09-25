Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι τα drones που είχαν εντοπιστεί νωρίτερα στη Γιουτλάνδη δεν βρίσκονται πλέον στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ.

Το βράδυ της Τετάρτης τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία ανέστειλαν τη λειτουργία τους εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ, όπου εδρεύει η βάση Fighter Wing Skrydstrup με μαχητικά F-16 και F-35.

Nordjyllands Politi modtog klokken 21:44 en anmeldelse om flere uidentificerede droner i luftrummet over Aalborg Lufthavn. Politiet er talstærkt tilstede i området og følger situationen tæt. #politidk https://t.co/bl7OdJ3AOp September 24, 2025

Η αστυνομία επεσήμανε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, σημειώνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς χρησιμοποιείται ως στρατιωτική βάση.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

De uidentificerede droner som blev observeret i det nordjyske, befinder sig ikke længere over luftrummet ved Aalborg Lufthavn. En intens efterforskning er gået i gang, og politiet beder alle med oplysninger i sagen henvende sig på telefon 114. #politidk https://t.co/sU3Azw8amD September 25, 2025

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί το βράδυ της Δευτέρας στη Νορβηγία, όπου το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για περίπου τρεις ώρες μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.