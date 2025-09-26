Προειδοποίηση στο Κρεμλίνο ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε περαιτέρω παραβίαση του εναέριου χώρου του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών, απέστειλαν Ευρωπαίοι διπλωμάτες σε συζητήσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί διπλωμάτες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά MiG-31. Οι ίδιοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ενέργεια ήταν εσκεμμένη και προήλθε από τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία.

Η Μόσχα αρνήθηκε οποιαδήποτε παραβίαση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση πρόκλησης. Για το περιστατικό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία, αποδόθηκε η ευθύνη σε «τεχνικό σφάλμα». Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επέμεινε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες.

Τα περιστατικά προκαλούν ανησυχία στις χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της κατά ουκρανικών υποδομών, ενώ η στήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο φαίνεται να μειώνεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να ανακαταλάβει τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία με ευρωπαϊκή στήριξη, διευκρινίζοντας ότι ο ρόλος των ΗΠΑ θα περιοριστεί στην πώληση όπλων.

Ρώσος διπλωμάτης, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, φέρεται να υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις έγιναν ως αντίποινα για ουκρανικές επιχειρήσεις στην Κριμαία, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για εμπλοκή. Οι Ευρωπαίοι διαπίστωσαν ότι η ρωσική αντιπροσωπεία κατέγραφε λεπτομερώς τις δηλώσεις τους, εκτιμώντας πως υπήρξε εντολή για άμεση ενημέρωση του Κρεμλίνου.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε τη συνάντηση, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές διαμήνυσαν ξεκάθαρα πως οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σημείωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με Παρίσι, Λονδίνο και Βαρσοβία και στηρίζει «όλα τα αναγκαία μέτρα».

Protothema.gr