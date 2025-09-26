Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Αργεντινή η άγρια δολοφονία τριών κοριτσιών – μιας 15χρονης και δύο 20χρονων – από εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι τις βασάνισαν, τις βίασαν και στη συνέχεια τις σκότωσαν, μεταδίδοντας την πράξη σε κλειστή ομάδα στο Instagram που παρακολούθησαν περίπου 45 άτομα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 15χρονη Λάρα Γκουτιέρεζ βρέθηκε με κομμένα δάχτυλα, η 20χρονη Μορένα Βέρντι δολοφονήθηκε με ασφυξία αφού της τοποθετήθηκε σακούλα στο κεφάλι, ενώ η επίσης 20χρονη Μπρέντα Ντελ Καστίγιο εντοπίστηκε με κάταγμα στο κρανίο και ανοιγμένο στομάχι.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το κίνητρο της στυγνής δολοφονίας ήταν η κατηγορία πως τα θύματα είχαν κλέψει τέσσερα κιλά κοκαΐνης. Η παγίδα στήθηκε με πρόσχημα τη συμμετοχή σε ερωτικό πάρτι, με υποσχόμενη αμοιβή περίπου 300 ευρώ.

#Argentina l Morena Verri, Brenda Del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un engaño. Les dijeron que estaban invitadas a una fiesta, pero era una trampa. Ellas abordaron una camioneta blanca, rumbo a la "fiesta" pero en realidad era para masacrarlas. https://t.co/DxXegXBIS8 pic.twitter.com/Xndmfr9n9A — Señal Capital (@senalcapital) September 25, 2025

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως επικεφαλής της συμμορίας έναν Περουβιανό υπήκοο, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για τις «εκδικητικές δολοφονίες» και εκτιμάται ότι έχει διαφύγει από τη χώρα.

VIDEO: LA CASA DONDE ASESINARON A LAS 3 JÓVENES EN FLORENCIO VARELA



La vivienda donde asesinaron a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) estuvo varias horas sin faja ni consigna, y cualquier persona pudo ingresar y recorrerla.



Dentro había paredes… pic.twitter.com/hN5gKcNC2f September 25, 2025

Η τελευταία φορά που τα τρία θύματα εθεάθησαν ζωντανά ήταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν μπήκαν σε όχημα που τις μετέφερε στον τόπο του εγκλήματος. Οι σοροί τους βρέθηκαν σε σπίτι, ενώ το αυτοκίνητο εντοπίστηκε καμένο σε κοντινή απόσταση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ενώ η αστυνομία κατάσχεσε στοιχεία που συνδέουν τη συμμορία με διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

