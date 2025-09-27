Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας, σύμφωνα με την Αστυνομία. Το περιστατικό ακολουθεί σειρά αντίστοιχων υπερπτήσεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε αεροδρόμια της χώρας.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20:15 (τοπική ώρα, 21:15 ώρα Κύπρου) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

