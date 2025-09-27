Ένα σοκαριστικό περιστατικό στη Νέα Υόρκη όπου 53χρονος άνδρας παραδέχθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη ότι δολοφόνησε τους γονείς του και έθαψε τα πτώματά τους στην αυλή του πατρικού τους σπιτιού στο Όλμπανι. Λίγα λεπτά μετά τη μετάδοση, οι Αρχές τον συνέλαβαν και του άσκησαν δίωξη για διπλή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Λόρενς Κράους, μιλώντας στο τοπικό κανάλι WRGB, αποκάλυψε ότι είχε θαψει τους γονείς του στο οικόπεδο του σπιτιού τους, περίπου οκτώ χρόνια μετά την τελευταία φορά που εθεάθησαν ζωντανοί. Όταν ρωτήθηκε αν τους έπνιξε, απάντησε καταφατικά, εξηγώντας ότι στραγγάλισε τον πατέρα του με τα χέρια του και έπνιξε τη μητέρα του με σκοινί.

Lorenz Kraus was charged Thursday with murdering his parents and concealing their bodies — moments after a lengthy interview with CBS6 anchor Greg Floyd. Greg sat down with fellow anchor Tom Eschen to share his impressions of the interview, Kraus, and the shocking confession. pic.twitter.com/QJ0cVHWx5u September 26, 2025

Ο 53χρονος ισχυρίστηκε ότι τους σκότωσε από «οίκτο», καθώς, όπως είπε, αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας και «πλησίαζαν το τέλος». Δήλωσε: «Έκανα το καθήκον μου απέναντι στους γονείς μου. Ανησυχούσα να μη γίνουν δυστυχισμένοι».

Η αστυνομία είχε ήδη θέσει τον Κράους υπό παρακολούθηση, μετά από καταγγελία της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης τον Μάιο, όταν διαπιστώθηκε ότι οι ηλικιωμένοι γονείς του, 92 και 83 ετών, εξακολουθούσαν να λαμβάνουν επιδόματα, ενώ δεν υπήρχε κανένα ίχνος τους. Την Τετάρτη οι ερευνητές εντόπισαν μία σορό στην αυλή του σπιτιού και την Πέμπτη δεύτερη, που εκτιμάται ότι ανήκουν στους Φρανς και Θηρεσία Κράους.

Lorenz Kraus sat down for an exclusive interview with CBS6’s Greg Floyd, where he confessed to killing his parents, Franz and Teresa Kraus, years prior.



Just one day earlier, police had executed a search warrant at the Kraus family home on Crestwood Court in Albany, originally… pic.twitter.com/iZYsaHXZ1k September 26, 2025

Ο Κράους οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπου δήλωσε αθώος για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας και απόκρυψης σορών. Ο εισαγγελέας Λι Κίντλον χαρακτήρισε την τηλεοπτική ομολογία κρίσιμη για την κατηγορούσα αρχή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται και φυσικά αποδεικτικά στοιχεία καθώς και μαρτυρικές καταθέσεις.

protothema.gr