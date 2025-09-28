Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ηνωμένο Βασίλειο η δημοσιοποίηση κατευθυντήριων γραμμών του NHS, οι οποίες αναφέρονται θετικά στους γάμους μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, παρά τον επιστημονικά τεκμηριωμένο αυξημένο κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών.

Τα επιχειρήματα του NHS

Το Πρόγραμμα Γονιδιωματικής Εκπαίδευσης του NHS υποστήριξε ότι, αν και ο κίνδυνος γενετικών παθήσεων αυξάνεται από 2-3% στον γενικό πληθυσμό σε 4-6% στα παιδιά πρώτων εξαδέλφων, «η πλειονότητα γεννιέται υγιής». Το έγγραφο έκανε επίσης λόγο για «οικογενειακή συνοχή» και «οικονομικά πλεονεκτήματα» των γάμων αυτών, προτείνοντας ενημέρωση και γενετική συμβουλευτική αντί απαγόρευσης.

Σύνδεση με γενετικές παθήσεις

Η πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη βρετανική πακιστανική κοινότητα και έχει συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά γενετικών ασθενειών όπως η κυστική ίνωση και η δρεπανοκυτταρική αναιμία. Σε πόλεις όπως το Σέφιλντ και το Μπέρμιγχαμ, έως 20% των παιδιών με συγγενείς παθήσεις προέρχονται από πακιστανικές οικογένειες, έναντι μόλις 4% στον γενικό πληθυσμό. Το οικονομικό βάρος για το NHS ανέρχεται σε δισεκατομμύρια λίρες.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο Συντηρητικός βουλευτής Ρίτσαρντ Χόλντεν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε νομοθεσία για απαγόρευση των γάμων μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, κατηγορώντας το NHS ότι «υποκύπτει σε καταπιεστικές πολιτισμικές πρακτικές». Επέρριψε ευθύνες και στους Εργατικούς, λέγοντας ότι «αγνοούν τη βούληση της πλειοψηφίας».

Fury after woke NHS supports first-cousin marriages despite risk of birth defects – and oppression against women https://t.co/Z75novFiZ8 — Daily Mail (@DailyMail) September 27, 2025

Οι ειδικοί προειδοποιούν

Ο δρ Πάτρικ Νας, ειδικός στο θρησκευτικό δίκαιο, τόνισε ότι οι οδηγίες «αγνοούν τις αποδεδειγμένες σχέσεις με βία τιμής και καταπίεση γυναικών». Ζήτησε την άμεση απόσυρσή τους, χαρακτηρίζοντας τον γάμο πρώτων εξαδέλφων «μορφή αιμομιξίας που πρέπει να απαγορευτεί».

Η κοινή γνώμη

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, το 75% των Βρετανών υποστηρίζει απαγόρευση, ενώ μόλις το 9% επιθυμεί τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης. Το NHS υπενθύμισε πάντως ότι η πρακτική έχει ιστορικές ρίζες στη χώρα ήδη από τον 16ο αιώνα, όταν ο Ερρίκος Η΄ παντρεύτηκε την Άννα Μπολέυν και αργότερα την ξαδέλφη της, Αικατερίνη Χάουαρντ.

