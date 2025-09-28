Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Σιμάβ, στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:59 ώρα Κύπρου, με εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων. Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ Άκτουλουν, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της δυτικής Τουρκίας, μεταξύ αυτών στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

protothema.gr