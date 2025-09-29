Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προχώρησε σε νέες απειλές προς την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αντέξουν έναν πόλεμο με τη Μόσχα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Μεντβέντεφ προειδοποίησε ότι τυχόν σύγκρουση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πόλεμο με χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. «Πολύ απλά δεν μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία», ανέφερε για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, τονίζοντας ότι «πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους».

Ο Ρώσος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Μόσχα «δεν χρειάζεται έναν τέτοιο πόλεμο», αλλά υπογράμμισε ότι αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες «κάνουν το λάθος να τον προκαλέσουν, τότε ο κίνδυνος κλιμάκωσης σε σύρραξη με όπλα μαζικής καταστροφής είναι απολύτως πραγματικός».

Protothema.gr