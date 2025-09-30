Τουλάχιστον ένας μαθητής έχασε τη ζωή του, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και περίπου 65 άτομα εκτιμάται ότι παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια μετά την κατάρρευση σχολικού κτιρίου στην Ινδονησία.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους, ενώ παρέχουν οξυγόνο και νερό σε όσους βρίσκονται παγιδευμένοι περισσότερες από 12 ώρες μετά το δυστύχημα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με την αγωνία να κορυφώνεται για την τύχη των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες που έσκαβαν όλη τη νύχτα, ανέσυραν οκτώ εξασθενημένους και τραυματισμένους επιζώντες ώρες μετά την κατάρρευση χθες του κτιρίου στο ισλαμικό οικοτροφείο Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάριο της Ανατολικής Ιάβας στην Ινδονησία, καθώς δεκάδες μαθητές συμμετείχαν σε μια απογευματινή προσευχή.

Το ασταθές κτίριο κατέρρευσε στη διάρκεια επισκευών, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών.

«Το ξαφνικό περιστατικό συνέβη όταν συντρίμμια του κτιρίου έπεσαν πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργαζόμενους», δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχαρί εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ινδονησίας.

Αγωνία για τους συγγενείς των μαθητών

Οι διασώστες είδαν κι άλλα πτώματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί.

Οι οικογένειες των μαθητών συγκεντρώθηκαν σε νοσοκομεία ή κοντά στο κατεστραμμένο κτίριο, περιμένοντας με αγωνία νέα για τα παιδιά τους.

Οι συγγενείς έκλαιγαν θρηνώντας καθώς παρακολουθούσαν τους διασώστες να ανασύρουν έναν σκονισμένο, τραυματισμένο μαθητή από την θαμμένη αίθουσα προσευχής.

Ένας πίνακας ανακοινώσεων στο διοικητήριο που είχε στηθεί στο συγκρότημα του οικοτροφείου κατέγραφε 65 μαθητές ως αγνοούμενους μέχρι το πρωί της Τρίτης, ως επί το πλείστον αγόρια από την έβδομη έως την ενδέκατη τάξη, ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών.

«Θεέ μου… ο γιος μου είναι ακόμα θαμμένος, Θεέ μου, παρακαλώ βοηθήστε!» φώναξε υστερικά μια μητέρα μόλις είδε το όνομα του παιδιού της στον πίνακα, εν μέσω κραυγών από άλλους γονείς. «Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ βρείτε το παιδί μου αμέσως», φώναξε ένας πατέρας, κρατώντας το χέρι ενός από τα μέλη της ομάδας διάσωσης.

Βαριές πλάκες από σκυρόδεμα και άλλα μπάζα, καθώς και ασταθή μέρη του κτιρίου, εμπόδισαν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο Νανάνγκ Σιγκίτ, αξιωματικός έρευνας και διάσωσης που ηγήθηκε της επιχείρησης.

Βαρύς εξοπλισμός ήταν διαθέσιμος, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω κατάρρευση. «Διοχετεύουμε οξυγόνο και νερό σε όσους παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια και τους κρατάμε στη ζωή, ενώ εργαζόμαστε σκληρά για να τους βγάλουμε έξω», δήλωσε ο Σιγκίτ. Πρόσθεσε ότι οι διασώστες είδαν πολλά πτώματα κάτω από τα ερείπια, αλλά επικεντρώνονται στη διάσωση όσων ήταν ακόμα ζωντανοί.

