Οι πιο επικίνδυνες πόλεις του κόσμου βάσει του δείκτη της εγκληματικότητάς τους καταγράφονται σε μια νέα μελέτη, ενημερώνοντας ταξιδιώτες για το πού πρέπει να προσέξουν. Στην κατάταξη αυτή περιλαμβάνονται και δύο πόλεις της Κύπρου, η Λεμεσός και η Λευκωσία, με την εγκληματικότητά τους να έχει αυξηθεί από το 2019 έως το 2025.

Πρόκειται για την παγκόσμια μελέτη από το Compare the Market AU, η οποία ανέλυσε δεδομένα εγκληματικότητας σε περισσότερες από 400 πόλεις παγκοσμίως, βασισμένα σε αξιολογήσεις χρηστών που καταγράφηκαν την τελευταία εξαετία.

Συγκεκριμένα η Λεμεσός βρίσκεται στην 229η θέση με τον δείκτη εγκληματικότητας να ανεβαίνει από 31,7 το 2019 στο 38,5 το 2025. Επιπλέον η Λευκωσία είναι στην 287η θέση, σημειώνοντας επίσης αύξηση, από τις 29,3 μονάδες το 2019 στις 30,7 το 2025.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε ανοδική τροχιά

Στην Ελλάδα, η εικόνα είναι επίσης ανησυχητική, αφού η Αθήνα από την 100 θέση είδε τον δείκτη της να ανεβαίνει από 48,1 το 2019 σε 55,3 το 2025. Η Θεσσαλονίκη (123η) σημειώνει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, από 34,9 σε 52,5.

Αντίθετα, η Κωνσταντινούπολη παρέμεινε σχεδόν σταθερή (από 47,5 σε 48).

Οι πιο επικίνδυνες πόλεις: Νότια Αφρική και Λατινική Αμερική στην κορυφή της λίστας

To Πιετερμαριτσμπουργκ της Νότιας Αφρικής αναδείχθηκε η πιο επικίνδυνη πόλη του κόσμου για το 2025 με δείκτη εγκληματικότητας 82 το 2025, ακολουθούμενη από το Καράκας, Βενεζουέλα (81,5) και την πρωτεύουσα της Παπούα Νέας Γουινέας, Πορτ Μόρεσμπι (81,2).

Στην ίδια λίστα, η Μέμφις (ΗΠΑ) κατατάσσεται επίσης ψηλά με 77,4 μονάδες για το 2025. Το Μινσκ (Λευκορωσία) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση δείκτη εγκληματικότητας σε 6,5 χρόνια (+28.0), ξεπερνώντας πόλεις όπως η Οσάκα (+18.0). Στον αντίποδα, η Σενζέν (Κίνα) παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση (-30.8), ακολουθούμενη από την πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αλμάτι (-19.5).

Πού θα νιώσετε πιο ασφαλείς;

Στον τομέα της ασφάλειας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κυριαρχούν: το Αμπού Ντάμπι (11,6) αναδείχθηκε η ασφαλέστερη πόλη του κόσμου, με το Ντουμπάι (16.2) και τη Σάρτζα (16,2) να ακολουθούν. Πολύ χαμηλά στον δείκτη εγκληματικότητας βρίσκονται επίσης η Ντόχα (Κατάρ, 15,9) και η Ταϊπέι (Ταϊβάν, 16,2), προσφέροντας στους ταξιδιώτες αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας.

Στην Ευρώπη, πόλεις όπως η Μόναχο (Γερμανία, 20,6), η Χάγη (Ολλανδία, 20,5) και η Τρόντχαϊμ (Νορβηγία, 20,7) συνδυάζουν χαμηλή εγκληματικότητα με υψηλή ποιότητα ζωής, ενώ η Λιουμπλιάνα (Σλοβενία, 21,4) και το Ζάγκρεμπ (Κροατία, 21,4) παραμένουν επίσης μεταξύ των πιο ασφαλών προορισμών για ταξιδιώτες. Αυτές οι πόλεις ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ασφάλειά τους, αλλά και για τη φιλική προς τον επισκέπτη υποδομή, καθιστώντας τις ιδανικές επιλογές για ταξίδι χωρίς άγχος.

Δείτε ολόκληρο τον πίνακα ΕΔΩ