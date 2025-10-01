Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε την Τρίτη τελεσίγραφο στη Χαμάς, δίνοντάς της «τρεις ή τέσσερις ημέρες» να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε για τη Γάζα, προειδοποιώντας ότι «αλλιώς θα το πληρώσει στην κόλαση». Η ισλαμιστική οργάνωση βρίσκεται υπό έντονες πιέσεις από τον αραβικό κόσμο να αποδεχθεί την πρόταση.

Μία ημέρα μετά την αποκάλυψη του σχεδίου μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε ότι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες έχουν ήδη συμφωνήσει και πλέον «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς». Παράλληλα, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία κάλεσαν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.

Πηγές του CBS News μετέδωσαν ότι η οργάνωση τείνει να αποδεχθεί την πρόταση, αν και κεντρικό σημείο διαφωνίας παραμένει η απαίτηση να παραδώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα. Η Χαμάς εκφράζει φόβους ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την απελευθέρωση, ιδίως μετά την απόπειρα δολοφονίας στελεχών της στη Ντόχα. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ την Τετάρτη.

Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων προβλέπει την απελευθέρωση των 48 ομήρων εντός 72 ωρών, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και τη διακυβέρνησή της από μεταβατική «τεχνοκρατική» αρχή, με αμνηστία για τα μέλη της Χαμάς που παραδώσουν τα όπλα. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 κρατούμενους, περιλαμβανομένων ισοβιτών, γυναικών και παιδιών, καθώς και 15 σορούς Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο. Παράλληλα, θα εισρεύσει ανθρωπιστική βοήθεια και θα εγκατασταθεί διεθνής δύναμη ασφαλείας υπό την αιγίδα επιτροπής με επικεφαλής τον Τραμπ και τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ.

Το σχέδιο προκάλεσε αντιδράσεις από παλαιστινιακές οργανώσεις. Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης το χαρακτήρισε «συνταγή παράτασης του πολέμου» και «απεγνωσμένη προσπάθεια διαχωρισμού της Γάζας από την παλαιστινιακή υπόθεση». Η Ισλαμική Τζιχάντ υποστήριξε ότι θα τροφοδοτήσει περαιτέρω επιθετικότητα κατά των Παλαιστινίων.

Από πλευράς Ισραήλ, ο πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον προειδοποίησε ότι αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, «το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά». Τόνισε ότι στόχος δεν είναι μόνο η επιστροφή των ομήρων αλλά και ο τερματισμός «της τυραννίας της τρομοκρατίας» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Χαμάς θα αποδεχθεί εγκαίρως το σχέδιο, σημειώνοντας πως περιλαμβάνει «πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εκεχειρία και απελευθέρωση των ομήρων.

Η πρόταση Τραμπ έρχεται μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μετατρέψει τη Γάζα σε ερείπια.

