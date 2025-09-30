Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε τελεσίγραφο στη Χαμάς, δίνοντάς της προθεσμία 3-4 ημερών για να απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.
Όπως τόνισε, οι δυνατότητες για διαπραγματεύσεις είναι περιορισμένες, αφού οι βασικές απαιτήσεις παραμένουν σαφείς: απελευθέρωση όλων των ομήρων και τήρηση «καλής συμπεριφοράς» από την παλαιστινιακή οργάνωση.
«Περιμένουμε την απάντηση της Χαμάς», σημείωσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η πρόταση δεν επιδέχεται ουσιαστικές αλλαγές. Προειδοποίησε, δε, ότι αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ΗΠΑ θα «αφήσουν το Ισραήλ να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει».