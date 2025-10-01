Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, καθώς η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει σήμερα Τετάρτη (1/10) στους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου. Στη Ντόχα συνεχίζονται οι συνομιλίες με τη συμμετοχή και της Τουρκίας, ενώ ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ-Θάνι, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν σημεία που απαιτούν διευκρινίσεις.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές αλλαγές στο σχέδιο, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε τροποποίηση ισοδυναμεί με απόρριψη. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι που επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ τόνισαν ότι η πρόταση της Ουάσινγκτον είναι «προς αποδοχή ή απόρριψη, όχι προς διαπραγμάτευση».

Οι προειδοποιήσεις Τραμπ

Σε στρατιωτική συνεδρίαση στη Βιρτζίνια, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η Χαμάς έχει τρεις με τέσσερις ημέρες για να συμφωνήσει. «Αν δεν μπει η υπογραφή, θα πληρωθεί πολύ ακριβά», προειδοποίησε, ανακοινώνοντας τη δημιουργία «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα κυβερνήσει τη Γάζα. Ο ίδιος είπε ότι δέχθηκε να προεδρεύσει του νέου οργάνου, σημειώνοντας ότι «εκκρεμεί μια υπογραφή».

Η θέση Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Τραμπ για πλαίσιο απελευθέρωσης ομήρων και επίτευξης «όλων των πολεμικών στόχων». Σύμφωνα με το Sky News, ο Νετανιάχου πέτυχε τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής, που αφορούν την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και το ζήτημα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, ιδίως σε σχέση με τη λύση δύο κρατών.

Οι αντιδράσεις

Το Διεθνές Κέντρο Δικαιοσύνης για τους Παλαιστίνιους (ICJP) χαρακτήρισε το σχέδιο «ρηχό και νεοαποικιακό», τονίζοντας ότι αποκλείει παλαιστινιακές φωνές και δίνει στο Ισραήλ περιθώριο να καθυστερήσει την ειρήνη. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η παραμονή ισραηλινών στρατευμάτων στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας και η απουσία σαφούς δέσμευσης για παλαιστινιακό κράτος ακυρώνουν την προοπτική βιώσιμης λύσης.

Θέση του ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να δεσμευτούν στο σχέδιο, ζητώντας άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων. Τόνισε ότι η εφαρμογή του θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της λύσης δύο κρατών.

cnn.gr