Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα και πυρά στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων οι 36 στην πόλη της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, ανέφερε ότι τα περισσότερα θύματα προήλθαν από επιθέσεις στο βόρειο τμήμα της Γάζας, κυρίως δυτικά της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, επτά σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα και άλλες 29 στο νοσοκομείο αλ Μααμαντάνι.

Ο ισραηλινός στρατός, που από τις 16 Σεπτεμβρίου διεξάγει μεγάλη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη της Χαμάς» στο βόρειο τμήμα του θύλακα, προσθέτοντας πως λήφθηκαν μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών αμάχων.

Σύμφωνα με τον Μπασάλ, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην Αλ Ζαουαΐντα, ενώ άλλοι δύο στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ. Δύο ακόμη νεκροί αναφέρθηκαν στο νότιο τμήμα της Γάζας, κοντά σε κέντρο διανομής, από ισραηλινά πυρά.

Λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα, οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, ενώ 251 άτομα απήχθησαν, εκ των οποίων 47 παραμένουν στη Γάζα – 25 από αυτούς θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα τον θάνατο 66.148 ανθρώπων στη Γάζα, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει αξιόπιστα.

