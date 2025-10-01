Η Χαμάς έχει ζητήσει διευκρινίσεις για βασικές πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath, επικαλούμενο πηγή της οργάνωσης.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι η Χαμάς θεωρεί πως έχει το δικαίωμα να προτείνει αλλαγές στο αμερικανικό σχέδιο, όπως ακριβώς έκανε και το Ισραήλ.

Κεντρικό σημείο της διαφωνίας αφορά τη διάταξη για αφοπλισμό. Όπως διευκρινίστηκε, η Χαμάς ζητά διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, υπογραμμίζοντας ότι «τα αμυντικά όπλα αποτελούν δικαίωμα της Χαμάς».

Παράλληλα, η οργάνωση απορρίπτει την ιδέα διεθνούς διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας ότι η διακυβέρνηση πρέπει να παραμείνει σε παλαιστινιακά χέρια, ακόμη κι αν πρόκειται για μη πολιτικά πρόσωπα.

Η Χαμάς αξιώνει επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, συνοδευόμενο από εγγυήσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Το αμερικανικό σχέδιο, πάντως, προβλέπει σταδιακή αποχώρηση «βασισμένη στην απόδοση», ανάλογα με την τήρηση των όρων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με Αμερικανίδα αναλύτρια και πρώην αξιωματούχο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πέτυχε «αλλαγές της τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο, γεγονός που ώθησε τον Αλ-Θάνι του Κατάρ να μιλήσει για την ανάγκη περαιτέρω διευκρινίσεων.

