Συνολικά 59 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια του οικοτροφείου που κατέρρευσε τη Δευτέρα στην Ινδονησία, ενώ τουλάχιστον πέντε έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των σωστικών συνεργείων. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις υπό δύσκολες συνθήκες, με τον φόβο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.
Όπως είπε ο Αμπντούλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (BNPB), «59 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια», αλλά ενδέχεται ορισμένοι επιζήσαντες να μην έχουν ενημερώσει πως είναι σώοι.
Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 91 αγνοούμενους, «πιθανόν» εγκλωβισμένους στα ερείπια.
Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια, στο ανατολικό τμήμα της νήσου Ιάβας.