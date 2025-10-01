Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια του ισλαμικού οικοτροφείου που κατέρρευσε τη Δευτέρα στην Ινδονησία, ενώ δεκάδες γονείς ζητούν απεγνωσμένα να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των παιδιών που παραμένουν εγκλωβισμένα.

«Σήμερα καταφέραμε να ανασύρουμε επτά θύματα, τα πέντε είναι εν ζωή, δύο βρέθηκαν νεκρά» δήλωσε ο Γιούντι Μπραμάντιο, επιχειρησιακός διευθυντής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης. Όπως πρόσθεσε, «οι πέντε επιζώντες ήταν σε θέση να επικοινωνούν».

Με βάση τον νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε πέντε. Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών είχε αναφέρει χθες ότι περίπου 91 άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα ερείπια, ενώ ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 38 αγνοούμενους.

Στην περιοχή έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες γονείς, αναμένοντας νεότερα για τα παιδιά τους. Ο 45χρονος Άμπντουλ Χάναν, που αναζητά τον 14χρονο γιο του, δήλωσε: «Ο φίλος μου, που ο γιος του σπουδάζει επίσης εδώ, μου μίλησε για την κατάρρευση. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας είναι ακόμη ζωντανά. Η επιχείρηση διάσωσης πρέπει να επιταχυνθεί (…) Είναι κρίσιμο να ανασύρουμε τους επιζώντες, δίνουμε αγώνα με τον χρόνο».

Ανάλογη αγωνία εκφράζει και η 33χρονη Ντέβι Σουλιστιάνα, που ταξίδεψε από τη Σουραμπάγια για να βρει τον 14χρονο γιο της. «Γιατί κάνουν τόσο χρόνο για να τον βρουν, γιατί είναι τόσο αργή η έρευνα;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι είχε μιλήσει μαζί του για τελευταία φορά την Κυριακή, καθώς στα ισλαμικά οικοτροφεία η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι περιορισμένη.

