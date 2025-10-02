Η Ίμπιζα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη χειρότερη νεροποντή των τελευταίων 70 ετών, όταν η καταιγίδα Gabrielle έπληξε το νησί, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και τουριστικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET), σε λιγότερο από 24 ώρες καταγράφηκαν έως και 254 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, το υψηλότερο επίπεδο βροχόπτωσης από το 1952. Οι εικόνες με βυθισμένα αυτοκίνητα, τουρίστες που εγκατέλειπαν πεζή τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο για να προλάβουν πτήσεις και πολυτελή ξενοδοχεία πλημμυρισμένα έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Στο ιστορικό κλαμπ Pacha, μέρος της οροφής κατέρρευσε, ενώ το αεροδρόμιο του νησιού παρουσίασε σοβαρά προβλήματα με τα όμβρια ύδατα να περνούν από την οροφή. Οι αρχές αναβάθμισαν τον συναγερμό από πορτοκαλί σε κόκκινο και ενεργοποίησαν το σχέδιο INUNBAL για την αντιμετώπιση πλημμυρών.

Η Guardia Civil ανακοίνωσε ότι μέσα σε ένα 24ωρο διασώθηκαν 148 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί σε σπίτια και οχήματα. Στρατιωτικές και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μαγιόρκα και τη Βαλένθια έφτασαν στο νησί με ελικόπτερα και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Πέρα από την ένταση της βροχής, ισπανικά μέσα επισημαίνουν την ανεπάρκεια των υποδομών αποστράγγισης, που δεν άντεξαν τον όγκο του νερού, επιδεινώνοντας τις ζημιές. Η Unidad Militar de Emergencias (UME) τόνισε ότι ο συνδυασμός ακραίων καιρικών συνθηκών και της αδυναμίας απορροής ήταν καθοριστικός στην έκταση της καταστροφής.

Η κλιματική διάσταση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Η El País σημείωσε ότι η θερμότερη Μεσόγειος και τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας ενισχύουν φαινόμενα όπως η καταιγίδα Gabrielle, που γίνονται όλο και συχνότερα στην Ισπανία. Οι τοπικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την κήρυξη της Ίμπιζα ως «περιοχής καταστροφής».

Από τον παγκόσμιο παράδεισο της διασκέδασης, η Ίμπιζα μετατράπηκε σε πεδίο φυσικού εφιάλτη, με τις εικόνες των πλημμυρών να αναδεικνύουν την ευαλωτότητα της Μεσογείου απέναντι στην κλιματική κρίση.

