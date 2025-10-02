Η βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος της επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί σε συναγωγή στην περιοχή Crumpsall του Μάντσεστερ ταυτοποιήθηκε ως ο 35χρονος Τζιχάντ αλ Σάμι, Βρετανός υπήκοος συριακής καταγωγής. Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άτομα, ενώ οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

Παράλληλα, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι συνελήφθησαν τρία άτομα – δύο άνδρες γύρω στα 30 και μία γυναίκα περίπου 60 ετών. Και οι τρεις κρατούνται με την κατηγορία της διάπραξης, προετοιμασίας και υποκίνησης τρομοκρατικών ενεργειών.

Στο σημείο της επίθεσης διαπιστώθηκε ο θάνατος δύο ανδρών, ενώ τρεις ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας από αυτούς δέχθηκε μαχαιριές, ενώ ένας δεύτερος παρασύρθηκε από το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης. Ο τρίτος τραυματίας εμφανίστηκε αργότερα στο νοσοκομείο με τραύμα που πιθανόν υπέστη όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον επιτιθέμενο.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης των θυμάτων, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης.

