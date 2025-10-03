Η Τουρκία θα συνεχίσει να προμηθεύεται φυσικό αέριο από τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμφωνία που έχει συνάψει η Άγκυρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι τοποθετήσεις του έγιναν σε τηλεοπτική συνέντευξη στο CNN Turk, στη σκιά της προτροπής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει η χώρα να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Μπαϊρακτάρ τόνισε: «Δεν μπορούμε να πούμε στους πολίτες μας “τελείωσε το φυσικό αέριο”. Από την άποψη της εφοδιαστικής ασφάλειας μας, πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πηγές χωρίς διακρίσεις. Έχουμε συμφωνίες με τη Ρωσία. Πλησιάζει ο χειμώνας. Πρέπει να προμηθευτούμε όσο φυσικό αέριο μπορούμε από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν».

Θέσεις για τον πόλεμο και την ενεργειακή ασφάλεια

Ο Τούρκος υπουργός επισήμανε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «ουσιαστικά θέλει να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», παρατηρώντας πως υπάρχει απογοήτευση επειδή «δεν μπορεί να σταματήσει αυτός ο πόλεμος». Όπως είπε, η Ουάσιγκτον ζητά να περιοριστούν οι οικονομικοί πόροι της Μόσχας ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Τουρκία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη καταναλώτρια φυσικού αερίου στην Ευρώπη, το οποίο χρησιμοποιείται στα νοικοκυριά, τη βιομηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή. «Εμείς ήδη παίρνουμε LNG από τις ΗΠΑ», σημείωσε, αναφερόμενος στη συμφωνία με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας για αγορά LNG μέχρι το 2045.

Συμφωνίες, αγωγοί και διαφοροποίηση

Ο Μπαϊρακτάρ υπογράμμισε ότι η χώρα του «θα συνεχίσει φυσικά να αγοράζει φυσικό αέριο και από τη Ρωσία», καθώς υπάρχουν μακροχρόνιες συμφωνίες. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η κρατική εταιρεία BOTAS βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά για ανανέωση της συμφωνίας του αγωγού Blue Stream.

Όπως είπε, «οι νέες συμφωνίες στοχεύουν στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας» και η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1990.

Μαύρη Θάλασσα και γεωτρήσεις

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η Τουρκία σχεδιάζει να διπλασιάσει την παραγωγή φυσικού αερίου από τη Μαύρη Θάλασσα έως το 2026 και να καλύψει 16 εκατ. νοικοκυριά με εγχώριο αέριο έως το 2028. Ένα νέο πλωτό γεωτρύπανο θα ενταχθεί στον στόλο, ανεβάζοντας τον αριθμό σε πέντε στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το έκτο θα δραστηριοποιηθεί κάτω από τα Στενά.

Σχέσεις με τη Ρωσία και πετρέλαιο

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τη Μόσχα, υπενθύμισε τη συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν στη Σαγκάη, όπου συζητήθηκε και το ζήτημα του φυσικού αερίου. Για το πετρέλαιο διευκρίνισε ότι οι εισαγωγές γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες και διυλιστήρια, στα οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλει εμπορικές επιλογές.

Πυρηνική ενέργεια και συνεργασία με ΗΠΑ

Ο Μπαϊρακτάρ προανήγγειλε ότι η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού Άκουγιου, που κατασκευάζεται από ρωσική εταιρεία, θα ενταχθεί στο δίκτυο το 2026. Παράλληλα, η Άγκυρα υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για συνεργασία στον τομέα των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων για πολιτική χρήση.

«Η Τουρκία προχωράει στο να γίνει χώρα που παράγει μόνη της τέτοιους σταθμούς», σημείωσε.

naftemporiki.gr