Βίντεο με ευχαριστίες προς τους υποστηρικτές του ανήρτησε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση Καντάφι.

Με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι στο πλευρό του, ο Σαρκοζί εμφανίστηκε συγκινημένος, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη χώρα και τους πολίτες της.

«Από τις 25 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που καταδικάστηκα, έλαβα χιλιάδες μηνύματα. Με συγκίνησαν πέρα από κάθε φαντασία. Αυτή η αγάπη μου δίνει μια αδάμαστη δύναμη», ανέφερε στο μήνυμά του, προσθέτοντας: «Δεν θα το αφήσω να με καταβάλει. Θα νικήσουμε γιατί η αλήθεια και η αθωότητα πρέπει να θριαμβεύσουν».

Mes chers amis.

Depuis le 25 septembre, le jour où j’ai été condamné à 5 années de prison, j’ai reçu des milliers et des milliers de témoignages. Ils m’ont touché au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ma famille en a été bouleversée. Et moi-même, toute cette affection,… pic.twitter.com/pTKcyvHQNy — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) October 2, 2025

Ο Σαρκοζί χαρακτήρισε την καταδίκη «μια δύσκολη δοκιμασία για τον ίδιο και την οικογένειά του», ενώ τόνισε: «Θα ξεπεράσω αυτή τη δοκιμασία. Ποτέ δεν θα εγκαταλείψω τη Γαλλία και τους Γάλλους».

Ο πρώην πρόεδρος έχει καταδικαστεί σε ποινή πέντε ετών φυλάκισης, με αναστολή και προσωρινή εκτέλεση, και έχει κληθεί να παρουσιαστεί στις 13 Οκτωβρίου στην Εθνική Οικονομική Εισαγγελία, όπου θα ενημερωθεί για τους όρους κράτησής του.

Ανεξάρτητα από το αν θα ασκήσει έφεση, ο Σαρκοζί αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

