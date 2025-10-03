Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, γνωστός και ως «Αμπού Σουχαΐμπ», αποτελεί σήμερα μία από τις πιο αινιγματικές αλλά και καθοριστικές μορφές της Χαμάς. Για δεκαετίες απέφυγε τη δημοσιότητα, διατηρώντας χαμηλό προφίλ και κερδίζοντας το προσωνύμιο «φάντασμα» ή «σκιά του αλ-Κασάμ». Η μυστικότητα γύρω από το πρόσωπό του, αλλά και η σταθερή παρουσία του στον πυρήνα της στρατιωτικής διοίκησης, τον έχουν μετατρέψει σε κεντρική φυσιογνωμία του παλαιστινιακού κινήματος.

Ξεκινώντας από τις χαμηλότερες βαθμίδες, ο αλ-Χαντάντ ανέβηκε μεθοδικά στην ιεραρχία της Χαμάς. Το 2021 ανέλαβε διοικητής της Ταξιαρχίας της Γάζας, ενώ μετά τη στοχευμένη εξόντωση του Άχμαντ αλ-Γκαντούρ το 2023, έλεγξε και τον βόρειο τομέα. Το 2025, έπειτα από τις απώλειες της Χαμάς σε ηγετικά στελέχη, αναδείχθηκε στον βασικό στρατιωτικό επικεφαλής στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινές και δυτικές πηγές, υπήρξε ένας από τους αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, με ιδιαίτερη στόχευση στις απαγωγές ομήρων. Έκτοτε, θεωρείται ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση των αιχμαλώτων και στις διαπραγματεύσεις για πιθανές ανταλλαγές.

Member of the General Military Council of the "Al-Qassam" Brigades, Ezzedine Al-Haddad, in an interview by "Al-Jazeera" "What is Hidden is Greater"-documentary



Ο αλ-Χαντάντ φέρεται να διαδέχθηκε τον Γιαχία Σινουάρ μετά τον θάνατό του το 2024, υιοθετώντας ανάλογες μεθόδους μυστικότητας. Με συνεχείς αλλαγές εμφάνισης και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έχει επιβιώσει από τουλάχιστον έξι ισραηλινές απόπειρες δολοφονίας. Μιλά άπταιστα εβραϊκά, γεγονός που τον καθιστά χρήσιμο σε ανακρίσεις και ψυχολογικές επιχειρήσεις. Το Ισραήλ τον έχει θέσει ανάμεσα στους πλέον καταζητούμενους στόχους, προσφέροντας αμοιβή που εκτιμάται ότι αγγίζει το 1 εκατ. δολάρια.

Σήμερα, ο αλ-Χαντάντ ελέγχει τις επιχειρήσεις της Χαμάς στη Γάζα και έχει καθοριστική επιρροή στις διαπραγματεύσεις με διεθνείς μεσολαβητές. Η αδιάλλακτη στάση του, ιδιαίτερα απέναντι σε προτάσεις που θα οδηγούσαν στη διάλυση των Ταξιαρχιών Κασάμ, τον καθιστά έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για το μέλλον του θύλακα.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα καταφέρει να μετατρέψει τη στρατιωτική του ισχύ σε πολιτικό κεφάλαιο. Από τη μια, οι άμαχοι της Γάζας πληρώνουν βαρύ τίμημα. Από την άλλη, η ανασυγκρότηση της Χαμάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δική του ικανότητα οργάνωσης. Ο ίδιος βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της απόφασης για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης που προτάθηκε στη Χαμάς, με την επιλογή του να καθορίζει είτε τη συνέχιση του πολέμου είτε την επιβίωση του οργανισμού.

