Αντιδράσεις προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες περιστατικό σε δημοτικό σχολείο της Φλόριντα, όπου λευκή δασκάλα κατηγορείται για ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι σε 6χρονο Αφροαμερικανό μαθητή.

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε, η δασκάλα του Floral Avenue Elementary School ζήτησε από τον μικρό να επιλέξει αν θέλει την «αστεία εκδοχή» του τραγουδιού «Happy Birthday». Όταν εκείνος συμφώνησε, η ίδια ξεκίνησε να τραγουδά: «Χρόνια πολλά. Ζεις στο ζωολογικό κήπο. Μοιάζεις με μαϊμού και μυρίζεις σαν μαϊμού», ενώ κάλεσε τους μαθητές να χειροκροτήσουν.

People are claiming this teacher is racist for singing the monkey in a zoo version of happy birthday to this little boy



What do you think? pic.twitter.com/PCUChp6n2k October 1, 2025

Η μητέρα του παιδιού, Ντεζιρέ Πράθερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραυματικό» για τον γιο της. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν είναι καθόλου αστείο», δήλωσε, εξηγώντας ότι ο 6χρονος αρνείται πλέον να επιστρέψει στο σχολείο από φόβο μήπως οι συμμαθητές του τον αποκαλούν «μαϊμού».

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη δασκάλα του. Αυτό είναι ξεκάθαρος ρατσισμός», τόνισε, ζητώντας την άμεση απόλυση της εκπαιδευτικού και γραπτή συγγνώμη προς το παιδί της. «Ο γιος μου θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο και θα τον σημαδέψει για πάντα», πρόσθεσε.

Οι υπεύθυνοι των δημόσιων σχολείων της κομητείας Πολκ ανακοίνωσαν ότι η συμπεριφορά της δασκάλας βρίσκεται υπό εξέταση.

