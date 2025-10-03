Νέες εναέριες φωτογραφίες που χρονολογούνται από το 1938 δίνουν νέα ώθηση στις έρευνες για την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ, της θρυλικής Αμερικανίδας αεροπόρου. Το υλικό, που αποτυπώνει μια μεταλλική ανωμαλία σε λιμνοθάλασσα του νησιού Νικουμαρόρο στον Νότιο Ειρηνικό, ένα χρόνο μετά την εξαφάνισή της, θεωρείται από ερευνητές πιθανή ένδειξη ότι πρόκειται για το Lockheed 10-E Electra της Έρχαρτ.

Το Πανεπιστήμιο Περντιού ανακοίνωσε ότι μια 15μελής ερευνητική ομάδα, με τη συμμετοχή ειδικών του ίδιου και του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κληρονομιάς (ALI), θα αναχωρήσει στις 4 Νοεμβρίου για το Νικουμαρόρο, προκειμένου να ερευνήσει το λεγόμενο «Taria Object». Η αποστολή θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες, με επιστροφή στις 21 Νοεμβρίου.

«Η εύρεση του αεροσκάφους της Αμέλια Έρχαρτ θα ήταν ανακάλυψη μιας ζωής», δήλωσε ο Δρ. Ρίτσαρντ Πέτιγκρου, εκτελεστικός διευθυντής του ALI, ο οποίος θεωρεί εδώ και χρόνια ότι το Νικουμαρόρο κρύβει το μυστικό της εξαφάνισης.

Η International Group of Historic Aircraft Recovery έχει συγκεντρώσει στοιχεία που, σύμφωνα με τους ερευνητές, καταδεικνύουν ότι ο τελικός προορισμός της Έρχαρτ και του πλοηγού της, Φρεντ Νούναν, ήταν το νησί αυτό. Η επιβεβαίωση ότι τα συντρίμμια βρίσκονται εκεί θα αποτελούσε, όπως υπογραμμίζουν, την οριστική απόδειξη.

Ο Steve Schultz, ανώτερος αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Περντιού, σημείωσε ότι η ταυτοποίηση του αεροσκάφους θα ήταν το πρώτο βήμα για να ολοκληρωθεί το σχέδιο της Έρχαρτ να επιστρέψει με το Electra στο West Lafayette.

Η Αμέλια Μαίρυ Έρχαρτ υπήρξε πρωτοπόρος της αεροπορίας και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ εξαφανίστηκε στις 2 Ιουλίου 1937 μαζί με τον Νούναν κατά την προσπάθειά της να ολοκληρώσει τον γύρο του κόσμου. Κηρύχθηκε επισήμως νεκρή τον Ιανουάριο του 1939, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ που δεν απέδωσαν καρπούς.

Παρά τις δεκάδες αποστολές και τα εκατομμύρια δολάρια που έχουν δαπανηθεί εδώ και 88 χρόνια, ούτε τα λείψανα ούτε τα συντρίμμια έχουν εντοπιστεί. Πρόσφατες έρευνες, όπως αυτή του Τόνι Ρομέρο με την ομάδα Deep Sea Vision, κατέληξαν άκαρπες.

Λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση για τη νέα αποστολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με την τελευταία πτήση της Έρχαρτ, δηλώνοντας ότι το μυστήριο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

