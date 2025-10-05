Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε το Σάββατο τούνελ της Χαμάς μήκους 1,5 χιλιομέτρου, το οποίο οδηγούσε σε υπόγειο εργαστήριο κατασκευής όπλων. Η υπόγεια εγκατάσταση βρέθηκε δίπλα στο Ιορδανικό Νοσοκομείο, στη νότια πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον IDF, η τρομοκρατική δραστηριότητα της Χαμάς που έλαβε χώρα κοντά στο νοσοκομείο συνέβη χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση των Ιορδανών.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς λειτουργεί συστηματικά σε νοσοκομειακές περιοχές, εκμεταλλευόμενη ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε σε ανακοίνωση του ο Ισραηλινός Στρατός, ανεβάζοντας και βίντεο από την ανακάλυψή του.

🎥UNCOVERED: ~1.5km terror tunnel containing a weapons manufacturing workshop adjacent to the Jordanian Hospital in Gaza City.



This tunnel route is part of a Hamas military outpost which, according to intelligence indications, was occupied by the organization’s platoon &… pic.twitter.com/9KmAn88SDf — Israel Defense Forces (@IDF) October 4, 2025

«Για χρόνια, η οργάνωση έχει δημιουργήσει ένα υπόγειο σύστημα κάτω από νοσοκομεία σε όλη τη Λωρίδα, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή όπλων και τη διεξαγωγή μαχών».

Στρατιώτες από την 36η Μεραρχία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνεργάστηκαν με την Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας), τη Διεύθυνση Πληροφοριών και τους μηχανικούς μάχης Yahalom για να εντοπίσουν τη σήραγγα.

Ένα επιπλέον φρεάτιο σήραγγας εντοπίστηκε κάτω από το νοσοκομείο Χαμάντ στην πόλη της Γάζας.

protothema.gr